Bibliai szöveggel teli tekercsmaradványt találtak a Júdeai-sivatag egy barlangjában

Tucatnyi, apró darabra szakadt tekercsmaradványt találtak régészek a Holt-tenger közelében egy barlangban. A tekercseken olvasható szöveget görögül írták, de Isten nevét héber betűkkel.

Hatvan év után ez az első hasonló lelet, utoljára a hatvanas évek elején találtak bibliai szöveget tartalmazó tekercsmaradványokat és csontvázakat a Horror barlangjának elnevezett helyen. A hely azért kapta ezt a nevet, mert amikor felfedezték az ötvenes években, 40 csontvázat – férfiakét, nőkét és köztük gyerekekét – találták ott, akik a Római Birodalom elleni Bar-Kohba felkelés (i.sz. 132-135) idején halhattak meg.

A most talált tekercsdarabkán Zakariás mellett Náhum próféta könyvének részletei olvashatók, a régészek szerint ez is része a tizenkét kispróféta tekercseinek. A tekercsdarabok mellett érméket is találtak, rajtuk hárfával és datolyapálmával, illetve egy gyerek hatezer éves, mumifikálódott holttestét és egy hatalmas kosarat, ami 10 500 évvel ezelőtt készülhetett.

A most megtalált érmék Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Ebben a barlangban találták meg a 20. század egyik legnagyobb régészeti szenzációjának tartott holt-tengeri tekercseket, amiken héber, arámi és görög nyelven írott bibliai szövegek olvashatók. (BBC/MTI)