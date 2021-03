Eperjes Károly: A spirituális erővel bíró Szent Koronánk ugyanúgy segíti Orbánt, mint Szent Istvánt

Több videót a 444-re!

Sátánról, a drogokról, a „semmivel sem indokolható” abortuszról, „embrióból nyert” alapanyagú vakcinákról, de Orbánról és Putyinról is beszélt Eperjes Károly, aki a 24.hu-nak adott interjújában mondta el, hogy a nők miatt nem lett pap, és hogy a hitében is volt három hullámvölgy, amik közül az egyiket elmondása szerint a drogok okozták:

„Állandóan visszacsúsztam, bűnösen éltem. Ital, kábítószer, satöbbi. Azt gondoltam, például, ha drogost játszom, a való életben is ki kell próbálnom, de ez marhaság, hiszen akkor ölni is kéne, amikor gyilkost alakítok.”

A drogozásról bővebben úgy fogalmazott: „Nemzetközi filmfesztiválokon úgy ment körbe a staub, hohohó! Szörnyű szeánszok!” Majd azt mondta, az Eldorádó című film után visszacsúszott: „Ismét totál szétestem, buliztam, drogoztam.” Hozzátéve, hogy a „minimum” a fű volt, „tű” viszont nem volt, csak „minden, ami alatta létezik. Hasis is.”

Beszélt arról is, hogy drogért soha nem adott pénzt. „Kaptam, hiszen én voltam a híres, vagy inkább hírhedt menő ripkó művészke. De már csak kicsi kellett, hogy elég ronccsá váljak ahhoz, hogy a Fickó elzavarjon a dílerhez.” A kérdésre, hogy ki az a Fickó, Eperjes azt mondta, a Sátán, majd kifejtette, hogy a „Fickó” most „az izmusok legcsinosabbikával, a liberalizmussal csábít, ami csinosabb a kommunizmusnál, és egy tőről fakad a nihilizmussal, a racionalizmussal és a központi szárral, a relativizmussal.” Eperjes szerint „a liberalizmus ott kezdődik, hogy például ellopom a barátom radírját, ceruzáját”.

Kifejtette, hogy szerinte nincs olyan, hogy liberális keresztény, mert „aki liberális, az nem keresztény”, és szerinte emiatt „olyan sincs, hogy szocialista keresztény”, mert „a szocialista nem keresztény”, ahogy „olyan sincs, hogy nacionalista keresztény”, mert „nem lehet két úrnak szolgálni”.

Ezzel kapcsolatban azt mondta, szerinte a fideszesek „nem utálják” a liberálisokat, „de nem könnyű lépten-nyomon elszenvedni, hogy az életellenes oldal kioktatja az élet normalitását védőket”. Azt mondta, életellenesség alatt az abortusz elfogadását, az eutanáziát és az LMBTQ-t érti, szerint „abortuszt semmi nem indokolhat”.

„Ma az emberellenes eszmék miatt a nőgyógyászati székek, az egyetemi katedrák, a színpadi deszkák, a filmvásznak és a családi környezetek sajnos gyakran haláltáborok.”

A koronavírus elleni oltásokkal kapcsolatban azt mondta, „Schneider kazah püspök felhívja a figyelmünket, hogy keresztényi feladatunk olyan vakcinával oltatni be magunkat, mely sem nem állatból, sem nem halott vagy élő embrióból nyer úgynevezett alapanyagot, hanem közvetlenül a vírusból”. Hozzátette, hogy úgy tudja, az orosz és a kínai oltóanyag ilyen.

Az SZFE-vel kapcsolatban úgy fogalmazott, „itt volt az ideje a rendcsinálásnak, Bayer Zsoltról pedig azt mondta: „az analíziseit jónak tartom, mint annak idején Csurka Pista bátyánknak, de a konklúziói gyakran fájnak”.

Beszélt Orbán Viktorról – akit a barátjának nevezett –, Kövér Lászlóról és Áderről is. „Viktor embert próbáló küzdelmet folytat, amit csak Istenbe vetett mély hittel vívhat meg. Míg így küzd, kötelességem teljes erőmmel támogatni. Meg Kövér Lacit is, Áder Janit is, és minden tisztességes küzdőt, aki zarándokol és nem ténfereg. Mindennap imádkozom, hogy legyen erejük a történelmi tetthez. Ehhez fogható hatalmas külső és belső ellenséggel korábban talán csak a nagy magyarjaink küzdöttek: Széchenyi, Rákóczi, Szent László, Szent István.” Ehhez hozzátette, hogy „a spirituális erővel bíró Szent Koronánk” ugyanúgy segíti Orbánt, mint Szent Istvánt.

Szerinte „Putyin bölcs, sziklakemény”, az oroszoktól pedig „nem rettegni kell”, hanem „kölcsönösen előnyös megállapodásokat kell kötni velük”. Majd azt mondta, „örömmel nyugtázta”, hogy „Oroszországban 2018-ban napi átlagban nyolc templomot szenteltek föl vagy újítottak meg és szentelnek újra”.

Varga Juditról is mondott pár szót, aki szerinte „csodálatos, és nem csak mint nő”. Azt mondta, benne „potenciális utódot érzékel”.