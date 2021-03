Brutálisan megtámadták a hazájából elmenekült azeri ellenzéki vloggert egy francia városban

Több videót a 444-re!

Március 14-én a franciaországi Nantes városában támadták meg az utcán az azeri Mahammad Mirzalit. Hat férfi rontott rá, rettentően összeverték, legalább 16 alkalommal meg is szúrták, és a beszámolók szerint a nyelvét is megpróbálták kivágni. Mirzali a Made in Azerbaijan vloggere, akinek politikai véleménye miatt el kellett menekülnie hazájából.

A támadás tényét egy Németországba menekült azerbajdzsáni újságíró, Afgan Mukhtarl erősítette meg a Committee to Protect Journalists (CPJ) nemzetközi újságírószervezetnek. Elmondta azt is, hogy Mirzali súlyos sérülésekkel került kórházba, de tudott vele telefonon beszélni. Az azeri férfit még március 14-én megműtötték, a CPJ egyelőre nem tudott új információkat megtudni az állapotáról. A hazájukban üldözött újságírók védelmére szerveződött szervezet programigazgatója, Gulnoza Said ugyanakkor elmondta, hogy a francia hatóságoknak mindent meg kell tenniük, hogy elkapják a támadókat, illetve hogy megvédjék az országban élő, politikai véleményük miatt száműzetésbe került újságírókat és bloggereket.

Mukhtarl elmondása szerint Mirzali rögtön hívta a rendőröket, ahogy észrevette, hogy hat férfi közelit felé. A támadók nem sokkal utána nekiestek, az életét valószínűleg annak köszönheti, hogy a Nantes belvárosában történt támadásnak több szemtanúja is volt, akik közbeavatkoztak. Mire kiértek a rendőrök, a támadók már elmenekültek.

Ilham Alijev és felesége Fotó: ANDREJ ISAKOVIC

Mirzali Youtube-csatornájának 265 ezer követője van, és rendszeresen foglalkozik olyan témákkal, mint az ellenzéki bloggerek és független újságírók elleni ügyészségi eljárások vagy az Ilham Alijev elnök köreihez köthető korrupciós ügyek. 2016-ban a vádelemlés elől menekült el hazájából. Akkor még szorosan együttműködött az egyik ellenzéki párttal.

A CPJ oldala beszámol arról is, hogy a támadást megelőzően is érték már zaklatások a férfit és családját: idén év elején például azzal kereste meg egy férfi az interneten, hogy intim tartalmakat fog megosztani Mirzali húgáról és a férjéről, ha nem hagyja abba a blogolást. Miután a vlogger nem volt hajlandó együttműködni, a videók felbukkantak azeri honlapokon.

2020 októberében pedig rá is lőttek Nantes-ben, Mirzali akkor könnyebb sérülésekkel megúszta a támadást.

2018 januárjában az azeri hatóságok letartóztatták Mirzali apját és sógorát, és az intézkedés során a rendőrök többek között azt mondták a két férfinak, hogy vegyék rá Mirzalit a vlogolás befejezésére. Apját egy nap után, míg sógorát 6 nap után engedték szabadon.