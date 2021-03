Demi Lovato elmondta, hogy tinédzserként megerőszakolták, de hiába szólt róla, semmiféle következménye nem lett

Több videót a 444-re!

Egy új dokusorozatban árulta el Demi Lovato, hogy a kétezres évek végén, amikor tinédzserként még a Disney Channelnél dolgozott, megerőszakolták, de hiába szólt a dologról, az elkövetőt semmiféle retorzió nem érte, ugyanúgy dolgozhatott tovább. Az énekesnő nem nevezte meg a támadóját, csak annyit mondott róla, hogy utána is folyamatosan látnia kellett ezt az embert, írja a Guardian.

Lovato kedden jött ki a Dancing with the Devil című dokusorozatának azon részével, melyben többek között traumájáról, függőségéről és a majdnem végzetes, 2018-as túladagolásáról is beszél. A 28 éves Lovato évek óta nyíltan beszél ezekről a dolgokról, ahogy táplálkozási zavaráról is.

A most megjelent anyaghoz 2020-ban készültek el az interjúk, és az egyik beszélgetés során Lovato felidézte, hogy 2018-ban, hat évnyi józanság után hogyan zuhant vissza a kábítószerek világába, és túladagolás miatt hogyan került életveszélybe. Elmondása szerint a dealere ott hagyta a helyszínen meghalni, de csak miután megerőszakolta őt. Később, miután hetekkel később kijöhetett a klinikáról, még egyszer látta ezt a férfit a klinikán, amivel az volt a célja, hogy visszaszerezze az irányítást az események fölött. De ez nem működött, ahogy nem működött korábban sem: Lovato ekkor idézi fel a tinédzserkori történéseket, hogy a szüzességét erőszak következtében veszítette el. Egy hónappal később felhívta a férfit, akkor is próbálta kézbe venni az irányítást, de csak rosszabbul érezte magát utána. Mint meséli, mindkét eset a traumaújrajátszás tankönyvi példája volt, és évekig magát hibáztatta utána, ami megnehezítette, hogy elfogadja a tényt, hogy megerőszakolták.

Lovato nem árulta el, hogy mikor történt az erőszak, csak annyit közölt, hogy amikor tagja volt annak a Disney-csapatnak, melynek tagjai a nyilvánosság felé azt kommunikálták, hogy a házasságig várni fognak a szexszel. A kétezres évek végén a Disney-stáb több ismert sztárja, többek között Nick és Joe Jonas, Miley Cyrus vagy Selena Gomez is hordott például olyan gyűrűket, amik erre a fogadalomra utaltak.

Fotó: EMMA MCINTYRE/Getty Images via AFP

Az énekesnő nem nevezte meg a férfit, és annyit mondott, hogy egy konszenzusos eset vált traumatikussá. Mint mesélte, kavartak, de egy ponton közölte, hogy ő nem szeretne ennél tovább menni, mert még szűz, és nem így akarja ezt elveszíteni. De ez nem érdekelte őt, így is megtette, mondja Lovato, aki beszélt arról is, hogy a történteket úgy élte meg, mint ami az ő hibája volt, hiszen mégiscsak bement a férfival a szobába.

Elmondása szerint a történtek, és a nyomás, hogy közben fenntartsa a tisztaságáról szóló képet, hozzájárultak a bulimiájához, illetve önkárosító magatartások kialakulásához, és nehézséget okozott az is a számára, hogy a történteket nemi erőszaknak lássa, amihez hozzájárulhatott, hogy keresztény, déli lányként a szex nem volt téma a számára. Az interjúban ezután arról beszél, hogy az ő #MeToo-története végül ez lett: elmondta valakinek, hogy valaki ezt tette vele, és nem lett semmiféle következménye.