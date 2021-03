Koronavírus: rekordszámú halálesetet jelentett az operatív törzs

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

195 újabb áldozata van a koronavírus járványnak Magyarországon. Ez az eddig legmagasabb szám a napi jelentésben: a második hullámban, december 5-én volt az eddigi rekord (193).

A magas szám oka lehet az is, hogy hétvégenként rendre a heti átlagnál alacsonyabb a jelentett halálesetek száma. Jó eséllyel az adminisztráció, vagy a boncolások miatt. Ez a mostani hosszú hétvége alatt is megfigyelhető volt, az is okozhatta a mai napi jelentés rekordját, hogy hétvégén elhunytak is az áldozatok között vannak.

Ugyanakkor az is várható volt, hogy a napi fertőzöttek, a kórházban és lélegeztetőn lévők soha nem látott nagy száma a halálozásoknál is jelentkezik majd. Összesen eddig 17 421 áldozata volt a járványnak.

Ijesztő, hogy egyetlen nap alatt 100-zal nőtt a lélegeztetőn lévő betegek amúgy is rekordon lévő száma. 1 167-en szorulnak mesterséges lélegeztetésre, ez - különösen ilyen növekedési ütemmel - már tényleg a határán lehet a magyar egészségügy teherbíró képességének. (UPDATE: Ezt a számot utólag, mindenféle jelzés nélkül megváltoztatta az operatív törzs a jelentés szövegében. Az új adat szerint 1 128-an vannak lélegeztetőgépen, ami így is rekordnagyságú. A grafikonban is átjavítottuk.)

A kórházban lévő covid-fertőzöttek száma is tovább nőtt, és először haladta meg a tízezret.

Látszólag kedvező adat, hogy csak 3 456 új fertőzöttet regisztráltak, de ez sajnos megtévesztő. A hosszú hétvége kevés tesztjének az eredményeit láthatjuk most. Mindössze 13 649 vizsgálatból találtak 3 456 fertőzöttet. Az összes vizsgálat negyede volt pozitív, ez nagyon magas szám. Holnap, de inkább pénteken látszódik majd reálisabb adat.

A hosszú hétvége alatt keveset oltottak, tegnap valamennyire felpörgött az oltások beadása. 50 269-en kapták meg az első oltást.

Összesen már 1 397 342-en kapták meg az első oltást, közülük 406 746-en a másodikat is.

A Magyarországra beérkezett vakcinák 59 százalékát használták fel eddig. A tartalékban lévők egy része a második körre van félretéve. 280 ezer adag orosz és 450 ezer adag kínai vakcinát pedig a napokban szabadítottak fel, miután befejeződött a bevizsgálásuk a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborjában.

Lakosságarányosan az elmúlt két hétben Somogyban, Komárom-Esztergomban és Nógrádban regisztrálták a legtöbb fertőzöttet.