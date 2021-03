Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Múlt pénteken jelent meg cikkünk az oltási regisztráció problémáiról. Például arról, ha valaki regisztrációja ellenére se kerül fel az oltandók listájára. Vagy arról, hogy a háziorvosoknak kiküldött listára nem egyszer a körzetükön kívül, olykor több száz kilométerre élők is felkerülnek. Cikkünk végén kértük a háziorvosokat, hogy osszák meg velünk tapasztalataikat az oltási terv gyakorlati megvalósulásáról. Most jelentkezett is egy háziorvos, aki a retorziótól tartva ugyan neve elhallgatását kérte, de olyan érzékletesen és velősen foglalta össze tapasztalatait, hogy levelét az alábbiakban változtatások nélkül közöljük:

Oltási terv: vicc és katasztrófa egyben

1. Az e-mailhez kötött regisztráció, és az a tény, hogy a több e-mail címmel, de azonos TAJ számmal többször lehet regisztrálni, valamint hogy nem az EESZT-hez kötötten megy a regisztráció, egyértelműen inkább Kubatov-lista összeállítás, mint klasszikus oltásregisztráció

2. Angliában nem kell regisztrálni oltásra, hanem a háziorvos keresi a betegeket életkor és gondozott betegségek alapján. Ha a páciens kéri az oltást, akkor megkapja az oltás helyszínét (háziorvosi rendelő vagy oltáspont) és idejét.

3. A beteg nem tudja sehol leellenőrizni, hogy rajta van-e a az oltáslistán, miután regisztrált.

4. A háziorvos nem tudja leellenőrizni, hogy a gondozott, azaz krónikus betegséggel rendelkező betege rajta van-e a listán egyáltalán.

5. Ha a beteg jelzi, hogy regisztrált, krónikus betegsége is van, de nincs rajta a hivatalos oltáslistán, nem olthatjuk be.

6. A háziorvos nem tudja, hogy mi a rendezési elv, azaz milyen adatbázis alapján és milyen betegségekkel kerül fel a betege.

7. Általam oltásra regisztrált betegeim – magas-vérnyomással, asztmával gondozottak - nincsenek fent az oltáslistán.

8. Az általam oltandók listáján szerepel több, nem a körzetemhez tartozó, nem területi ellátási kötelezettséggel bíró páciens. Van köztük budapesti, halászteleki és miskolci személy is.

9. Az oltásszervezésben a Kormányhivatal és Járási Hivatal is részt vesz, de egymás tevékenységéről nem nagyon van tudomásuk.

10. A háziorvosoknak halvány fogalmuk sincs arról, hogy körülbelül mikor, milyen és mennyi oltásra kapunk lehetőséget. Így azt sem tudjuk, mi oltunk vagy oltópontra kell szervezni a beteget.

11. A fenti információt 1-3 nappal az oltóközpontba utalás előtt kapjuk csak meg.

12. A Belügyminisztérium a háziorvosokat nyilatkoztatta meg a Kormányhivatalon keresztül, hogy aktívan részt veszünk-e az oltásban. Miközben néhány kattintással kideríthette volna, mivel az EESZT-ben minden, általunk beadott oltást, és az oltott személy adatait rögzítenünk kell az oltás napján. De erre is alkalmatlanok.

Ezek tények.

Ha az oltás regisztrációt és oltást rábízták volna a háziorvosokra úgy, mint az influenza oltását, sokkal gördülékenyebben menne szerintem.