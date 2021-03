Hiába regisztrált kétszer is az oltásra, nem biztos, hogy fel is került az oltandók listájára

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egyre több olyan esetről számolnak be a 444-nek, amikor kiderült, hogy hiába regisztrált már valaki hónapokkal ezelőtt az oltásra, mégsem jelenik meg az oltandók listáján.

Olyanból is akadnak szép számmal, akik úgy kerülnek fel egy háziorvos listájára, hogy valójában nem is abba a körzetbe tartoznak, és így nem kaphatják meg az oltásukat.

Arra viszont egy állami szerv sem tudott választ adni, hogy mi lesz azokkal, akik nem, vagy tévesen kerülnek fel az oltandók listájára.

Már hónapok óta zajlik az oltás, de még mindig vannak anomáliák az oltandók listájával kapcsolatban, amit a háziorvosok hetente kapnak meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK). Korábban beszámoltunk arról, hogy fiatalok kaptak oltásra behívót a NEAK-tól, de volt olyan 35 éves, nem krónikus beteg, akit be is oltottak, mert a neve megjelent a háziorvosnál az oltandók listáján, miközben még a 60 év felettieket kellett volna oltani.

Az viszont egy újabb problémakört vet fel, hogy mi van azokkal, akiknek a neve nem jelenik meg a listán, pedig regisztráltak, vagy netán tévesen kerülnek fel egy másik háziorvos listájára, akihez soha közük sem volt.

Ennek próbált utánajárni Koronczi Tamás Gáspár, osztopáni háziorvos, de mindehol csak falakba ütközött.

„Egyre többen jelzik, hogy decemberben-januárban regisztráltak, többnyire 50 év felettiek, és nem jelennek meg a regisztráltak közt, míg például egy nagybeteg 18 éves szüleinek javasoltam a regisztrációt kedden, pénteken már meg is jelent a listán” - meséli.

Egy másik 51 éves, magas vérnyomással küzdő olvasónk arról számolt be, hogy amikor elment a háziorvosához, hogy megkapja az AstraZeneca első vakcináját, a háziorvos közölte, hogy másnap jöhet a szintén 51 éves férje is a kínai vakcinára. Csakhogy amikor a háziorvos ránézett a regisztráltak listájára, kiderült, hogy a férj egyáltalán nincs a regisztráltak között, holott már decemberben regisztráltak. A férfi nem kapott semmilyen értesítést arról, hogy nem sikerült a regisztrációja, így ha a háziorvos nem veszi észre, akkor valószínűleg csak hosszú hónapok után derült volna ki, hogy miért nem hívják be.

Oltásra várakozók Budapesten, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház oltópontján 2021. február 28-án. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Egy másik esetből viszont úgy tűnik, hogy nem feltétlen a NEAK-nál akad el a folyamat, hanem a háziorvosnál. Hasonló eset történt egy másik olvasónk 79 éves nagynénjével is, akinek gyanús lett, hogy elviekben már a 60 éveseket oltják, ő még csak egy levelet sem kapott arról, hogy hamarosan mehet az első vakcináért. Nagy nehezen sikerült elérniük a NEAK-ot, akik arról tájékoztatták őket, hogy látják a regisztrációt, sőt már 4 alkalommal le is küldték a nevét a heti listákban.

Senki sem tudja, mi lesz a tévesen regisztráltakkal

Koronczi Gábor Tamás listáján olyanok is akadnak szép számmal, akik úgy kerültek fel, hogy nem is az ő körzetébe tartoznak, így nem tudja beoltani őket. Ez azért is különös, mert a NEAK a TAJ-számból látja, ki az adott személy háziorvosa. Csak nála 100 betegre jut 4 téves páciens.

Olyan is előfordul, amikor az adatok keverednek össze, és például valaki a saját adataival a saját felesége nevén van, a felesége pedig a férje nevén. A legutóbb pedig olyan listát kapott Koronczi, ahol négy betegnél csak a TAJ-szám és a telefonszám szerepelt, de a nevük például nem.

„Szerettem volna kideríteni, hogy mi lesz azokkal, akiknek a regisztrációja tévesen került hozzám, mert ők így nem kapják meg az oltásukat. A NEAK megyei vezetői – akiktől töltöm hetente a regisztráltak listáját –, nem tudtak tanácsot adni, csak adtak egy központi email címet a NEAK-hoz, akik viszont nem válaszoltak a megkeresésemre” - mondja.

Ezzel kapcsolatban mi is megkerestük a NEAK-ot, az Emberi Erőforrások Minisztériumot és az Operatív Törzset is, de a mi kérdéseinkre sem reagált egyik szerv sem.

Ha háziorvosként önnek is van olyan tapasztalata, amit szívesen megosztana velünk, akkor írjon a megirom@444.hu-ra.