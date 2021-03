Vibrátorokat szerelő magyar nőkről szóló dokumentumfilm miatt tiltott le egy rendezvényt a lengyel kulturális miniszter

Több videót a 444-re!

Támogatom

Majdnem megvalósult a létező legrosszabb, és nőkről, nők által készített dokumentumfilmeket mutattak volna be egy lengyel állami filmfesztiválon, de az éber kormány résen volt, és közbelépett: letiltották az eseményt, a programigazgatót pedig kirúgták.

Az események még március elején zajlottak, a nemzetközi sajtó csak most kezdett el felfigyelni rá, miután az egyik ismert amerikai irodalmi társaság, a PEN America is tiltakozását fejezte ki a történtek miatt.

A nőnapra tervezett HER DOCS nevet viselő esemény a járvány miatt online zajlott volna március 4-e és 8-a között a lengyel nemzeti filmarchívum és audiovizuális intézet (FINA) honlapján. Ugyanakkor a fesztivál tervezett nyitónapján a kulturális minisztérium váratlanul menesztette a FINA igazgatóját, Dariusz Wieromiejczykt, nem sokkal később pedig az összes vetíteni tervezett film eltűnt az állami filmintézet honlapjáról. A hivatalos bejelentés szerint átmenetileg függesztették fel a filmek hozzáférhetőségét.

A szervezőknek végül egy másik platformot kellett keresniük, és március 8-a és 12-e között végül egy nem állami felületen bemutatták a filmeket. Mint a PEN írja közleményében, mind a FINA, mind a kulturális minisztérium tagadta, hogy lett volna bármiféle kapcsolat a filmek felfüggesztése, illetve tartalma között.

Ugyanakkor a lengyel sajtó arról írt, hogy információik szerint maga a kulturális miniszter, Piotr Gliński tiltotta le az eseményt és rúgatta ki a programigazgatót, mivel több dokumentumfilm tartalma is felháborította. A menesztett igazgató, Dariusz Wieromiejczyk elmondása szerint ilyen volt a Vibráló Falu című film, amit Weronika Jurkiewicz rendezett, és aminek érdekessége, hogy egy apró magyar faluban játszódik.

A mindössze hat perces film azt mutatja be röviden, hogy miközben a helyi férfiak a kocsmapultot támasztják, a nők a helyi vibrátorgyárba járnak dolgozni. A filmet számos európai fesztiválon bemutatták már, Magyarországon a Verzió programján szerepelt, és az egészet meg is lehet nézni Youtube-on:

A falu vibrátorgyáráról amúgy 2018-ban Halász Júlia a 444-re is készített egy videós riportot.

A legnagyobb lengyel lap, a Gazeta Wyborcza korábban szintén arról írt, hogy a vibrátorokat szerelő asszonyokról szóló film volt az egyik film, ami már sok volt a miniszternek. A másik film a You Are Overreacting című animációs film volt, ami a nők elleni verbális, fizikai és szexuális erőszakról szól. A másik filmhez hasonlóan ezt az alkotást is bemutatták már több európai fesztiválon.