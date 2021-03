Hosszú covidban szenvedő gyerekeknek nyit ambulanciát a Semmelweis Egyetem

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A második és a harmadik hullámban egyre több gyerek kapja el a koronavírust, így többeket érint a poszt-COVID szindróma (hosszú covid) is. A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján külön ambulanciát nyitnak azoknak a gyerekeknek, akik fertőzésük után 6-8 héttel vagy akár később is az életminőségüket jelentősen rontó tüneteket tapasztalnak.

A kórház honlapján megjelent cikk szerint a tünetek sokfélék lehetnek: fejfájás, szédülés, bizonytalanságérzés, fáradékonyság, rossz közérzet, vagy akár hasi fájdalmak, fogyás és keringési gondok. Ha ezek közül akár csak az egyik tünetet tartósan, négy héten át, a fertőzést követően másfél-két hónappal is tapasztalják a szülők, érdemes orvoshoz fordulni.

Fotó: MAJDI FATHI/NurPhoto via AFP

Mivel a tünetek nagyon sokszínűek lehetnek, számos orvosi szakmából vontak be szakembereket: kardiológusok, pulmonológusok, gasztroenterológusok, pszichiáterek és neurológusok is segítik a betegellátást. Először egy laboratóriumi tesztekből és esetenként képalkotói eljárásokból álló alapvizsgálatot végeznek, ezt követően pedig a tünetektől függően vonnak be más orvosokat is a kezelésbe. A gyerekek életminőségét, tüneteik alakulását havi rendszerességgel ellenőrzik.



Az eddigi tapasztalatok szerint a probléma elsősorban az iskolásokat és a kamaszokat érinti. Az ambulancia heti kétórás rendelési idővel indul, szerdán 8:00 és 10:00 között, ezt igénytől függően tovább bővíthetik. Nincs szükség beutalóra, időpontot foglalni a klinika oldalán, erre a linkre kattintva lehet. A betegek bárhonnan jelentkezhetnek.

Más kórházakban eddig felnőttek számára hoztak létre hasonló ambulanciákat.