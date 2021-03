Hrutka Jánost kirúgták a Spíler tévétől, miután arról posztolt, hogy a család az család

Több videót a 444-re!

Támogatom

Hrutka János egykori válogatott labdarúgót kirúgták a Spíler TV-től, ahol az elmúlt három és fél évben szakkommentátorként dolgozott.

Hrutka erről a Facebook-oldalán ír, arra utalva, hogy az elbocsátás mögött az állhat, hogy nyilvánosan kiállt a „család az család” kampány mellett.

Ez a kampány az alkotmánymódosítás ellen indult, amely gyakorlatilag ellehetetleníti az örökbefogadást a meleg párok számára. A Spíler TV pedig a kormányközeli TV2-csoport tagja. Hrutka a posztjában megköszöni az eddigi közös munkát, de hozzáteszi azt is, hogy „a mi családügyeink mindig harmóniát sugároztak”.

Az egykori válogatott hátvéd az utóbbi időben gyakran beszélt úgy politikai témákról, ami egyáltalán nem megszokott a magyar fociközegben - kiállt például Gulácsi Péter mellett is, akire szintén a „család az család”-kampány miatt támadt rá a kormánymédia, de volt kritikus posztja az Index beszántása után is. Nemrég a Magyar Narancs is címlapon hozta a vele készült interjút.

A Spíler TV-nél nem első alkalommal küldenek el egy szakkommentátort azután, hogy a tévétől függetlenül, saját felületein a hatalommal szemben kritikus véleményeket fogalmaz meg. Ez történt 2018-ban Kele Jánossal is, akit azután rúgtak ki, hogy a Mészáros Lőrinc-féle 2rule céget kritizálta.

Kele most nyilvános Facebook-posztban azt írta:

„A Spíler TV sem először lép erre az útra, mégsem hittem, hogy ez valaha előfordulhat. Hogy az egykori ünnepelt futballista, a jelenlegi szakmája egyik legjobb, leginkább elismert képviselőjének számító Hrutkának sem adnak semmilyen mozgásteret. Hogy az elbocsátó szép üzenethez még csak radikálisan kormányellenes üzeneteket sem kell megfogalmaznia, mert a pohár már attól betelik, ha kiáll, és őszintén állást foglal arról, hogy egy futballistának is lehet véleménye. Még akkor is, ha az mindössze annyit tesz: #acsaladazcsalad. Nem. Ezt még neki sem szabad. Senkinek sem szabad.”