A Los Angeles-i rendőrség már fizikai és nemi erőszak miatt nyomoz Armie Hammer ügyében, volt szeretője vádjai alapján

Armie Hammer egy újabb exbarátnője csütörtökön állt a nyilvánosság elé, és azzal vádolja a színészt, hogy kapcsolatuk alatt különösen kegyetlen módon megerőszakolta, ráadásul meg is verte. A nő ügyvédje jól ismert név zaklatási ügyekben: Gloria Allred korábban 33 áldozatot képviselt Bill Cosby zaklatási perében, három nőt Donald Trumppal szemben, de Jeffrey Epstein és Harvey Weinstein áldozatait is védte.

A Szólíts a neveden! sztárja januárban került a hírekbe, amikor több volt barátnője is elmesélte, hogy viszonyuk során érzelmileg hogyan manipulálta és vette rá őket arra, hogy részt vegyenek a BDSM-fétisében. A szexuális aktusok során viszont a férfi átlépte a BDSM-ben alapvető beleegyezési határokat, volt, akit meg is vágott, ráadásul olyan fantáziái voltak, hogy megenné a bordájukat, vagy felboncolná partnereit. A botrányról a Nőket veszélyeztető kannibalizmus-fétise miatt törhet derékba Armie Hammer karrierje című cikkben írtam részletesen. Akkor két exe, Courtney Vucekovich és Paige Lorenze is úgy vélekedett, hogy a színész BDSM-fétise csupán ürügyként szolgált arra, hogy olyasmikre kényszerítsen nőket, amiket ők nem akartak igazán.

Armie Hammer Fotó: SHANNON FINNEY/2018 Getty Images

A most előálló 24 éves nőt Effie-nek hívják, és egy Allreddel közösen tartott virtuális sajtótájékoztatón beszélt arról, miket tett vele Hammer. Valószínűleg Effie azonos azzal, aki január elején létrehozta a @houseofeffie nevű Instagram profilt. Ott több másik nővel összeállva kezdte el megosztani azokat a rendkívül bizarr üzeneteket, amelyeket a színésztől kaptak, bár ezt Allred nem erősítette meg.



Effie és Armie Hammer viszonya 2016 és 2020 között tartott, tehát a színész még bőven házas volt ekkor. A nő Facebookon keresztül ismerkedett a színésszel, szinte azonnal beleszeretett, és a kapcsolatuk gyorsan viszonnyá eszkalálódott. Utólag azt mondja, nyilvánvaló, hogy miféle módszerekkel manipulálta őt a férfi. „Gyakran tesztelte az iránta való odaadásomat. Mentálisan, érzelmileg és szexuálisan is abuzált” - állítja. Hammer azzal magyarázta meg magának furcsa tetteit, hogy ez a szerelemnek valamilyen különös, eltorzult formája.

„2017. április 17-én Armie Hammer rendkívül kegyetlenül megerőszakolt, négy órán keresztül. Ezalatt többször a falba verte a fejemet, amitől összezúzódott az arcom. Egyre durvábbá vált, azt hittem, meg fog ölni”

- mondta el a nő zokogva. Állítása szerint a férfi másfajta erőszakot is alkalmazott rajta, amihez ő nem járult hozzá. A Variety beszámolója szerint Hammer a nő talpát is megverte, és ugyan Effie megpróbált elszabadulni, de a férfi nem engedte. „Dolga végeztével” Hammer lelépett, mit sem törődve azzal, milyen állapotban van a nő, aki egyébként sokkot kapott.

Hammer ügyvédei a januári hírek során végig fenntartották azt az állítást, hogy a férfi és volt barátnői között minden szexuális jellegű interakció kölcsönös beleegyezésen alapult. Ezzel kapcsolatban Gloria Allred elmondta, hogy a nyilatkozat nagyon kiborította az ügyfelét, mert bár sok minden beleegyezésen alapult köztük,

„még ha egy szexuális partner bele is egyezik egy bizonyos dologba, joga van azt az esemény bármelyik pontján visszavonni”.

Ha pedig a nő visszavonja a beleegyezését, akkor a férfinak törvényi és morális kötelessége abbahagyni, amit csinál, mert ha nem teszi, azzal az ügyvéd szerint azt kockáztatja, hogy bűncselekményt követ el.

Allred úgy véli, hogy a kényszerítéshez Hammer a hírnevével járó státusszal élt vissza. „A híres férfiak gyakran sebezhető nőket, sokszor a rajongóikat szemelik ki arra, hogy használják és abuzálják őket. A celebek sokszor azért választanak közülük, mert úgy érezhetik, hogy velük szemben könnyebben fel tudják használni a hírnevük erejét arra, hogy elcsábítsák és manipulálják a rajongókat, akik eleve csodálják és idealizálják őket - mondta el a sztárügyvéd. - Valamint arra is számítanak, hogy sok nő fél majd attól, hogy egy híres ember ellen szólaljon fel.” Hozzátette, hogy Effie-t számtalan nő megkereste, hogy megossza vele hasonló tapasztalatait Hammert illetően.

A Los Angeles-i rendőrség megerősítette a sajtónak, hogy február 3-án nyomozást indítottak Armie Hammer ellen szexuális erőszak alapos gyanúja miatt. Allred nem beszélt arról, hogy az ügyfele korábban tett-e feljelentést, vagy most perelni fog-e, azt viszont közölte, hogy bizonyítékokat adott át a rendőrségnek. A sajtótájékoztatón elhangzottakra Hammer ügyvédje, Andrew Brettner szinte azonnal reagált, tagadva a nemi erőszak vádját, és fenntartva, hogy vele és minden más nővel is minden tett beleegyezésen alapult, és előre meg volt beszélve. Továbbá nyilvánosságra hozott egy részletet egy üzenetből, amelyet Hammer írt a nőnek, és így szól: „Nem leszek képes azon a bizonyos módon foglalkozni veled. Sosincs jó vége. Beszélhetünk, és lehetünk barátok, de azt nem tudom megtenni.”

Hammer ügyvédje szerint a nő több száz üzenete aláássa és megcáfolja felháborító állításait, és felhozta, hogy Effie még 2020 júliusában is nyíltan megírta üzenetben, hogy mit szeretne, Hammer mit tegyen vele. Akkor az ügyvéd szerint a férfi egyértelművé tette, hogy nem akar vele olyan típusú kapcsolatot, amilyet a nő.

Brettner azt is elmondta, hogy Hammer „nem akarta kiteregetni Effie fétiseit és szexuális vágyait,” de ez az ügy odáig fajult, hogy kénytelen volt. Azt sem átallotta mondani, hogy a nő ezzel „a szexuális erőszak valódi áldozatainak nehezíti meg, hogy igazságot szerezzenek maguknak.”

Gloria Allred az ügyvéd nyilatkozatát követően azt mondta a Varietynek:

„Kérem, hogy Armie Hammer mutassa be az Effie-vel folytatott összes üzenetváltását a Los Angeles-i rendőrségnek, ne csak néhányat, és személyesen válaszoljon a kérdéseikre, ne pedig az ügyvédein keresztül.”

Hammer válófélben lévő felesége, Elizabeth Chambers az egész üggyel kapcsolatban mindössze egyszer szólalt meg nyilvánosan. Február 1-én Instagramján azt írta, hogy hetek óta próbálja feldolgozni a dolgot. „Sokkot kaptam, megszakad a szívem, és porig vagyok sújtva. (...) Csak most jöttem rá, hogy mennyi mindenről nem tudok. Minden támadás vagy abúzus áldozatát támogatom.” Posztjában azt is kifejtette, hogy kizárólag a gyerekeire, a munkájára és a lelki gyógyulására kíván koncentrálni.

Armie Hammer és azóta már válófélben lévő felesége, Elizabeth Chambers Fotó: David Livingston/AFP

A Vanity Fair egyébként alig több mint egy hete jelentetett meg egy hosszú cikket Armie Hammer bukása címmel. Végigveszik, hogy Hammer milliomos családjában a szélsőséges szexuális viselkedés, a nők kihasználása, az alkohol- és a droghasználat szinte minden férfi felmenőjére jellemző volt - nem mintha ez felmentené a vádak alól.

A szerző, Julie Miller többek közt azt írja, hogy Chambers a botrány kipattanását követően azzal viccelődött a barátainak, hogy amikor visszatekint a házasságára, csak úgy tudja értelmezni, ha a sorozatgyilkos Ted Bundyról szóló Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány című filmhez hasonlítja.

A színészt a januári botrány óta nem lehet nyilvánosan látni, ügynöksége, a WME, és sajtósa is szerződést bontott vele.