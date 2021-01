Nőket veszélyeztető kannibalizmus-fétise miatt törhet derékba Armie Hammer karrierje

Armie Hammer egy éve ilyenkor még Hollywood egyik szépreményű szívtiprójaként haladt a Brad Pitt és Leonardo DiCaprio által kitaposott úton, az elmúlt pár hétben viszont olyan dolgok derültek ki róla, amelyek miatt nemhogy az A-listáról, de még a D-ről is lecsúszhat.

A House of Effie nevű Instagram-oldal január elején közzétett számos képernyőfotót Hammer legfinomabban szólva is túlfűtött, de inkább riasztó, bizarr üzeneteiről, amelyeket hat nőnek küldött. Mind a hat nőnek volt viszonya a színésszel az utóbbi öt évben, és azért hozták nyilvánosságra az üzeneteket, mert figyelmeztetni akarnak másokat Hammer veszélyes viselkedésére.

Az sms-ek és Instagram-üzenetek közt voltak olyanok is, amelyekban Hammer arról ír, hogy például

megenné az illető szívét, meg akarja inni a vérét, vagy fel akarja darabolni.

„100%, hogy kannibál vagyok. Meg akarlak enni. Félelmetes ezt beismerni. Még soha nem tettem” – írja egy üzenetben. De szexuális erőszakról szóló fantáziáiról is írt, illetve arról, hogy öntudatlan, szó szerint összetört állapotukban is szexelni akarna velük. A House of Effie-nek aztán olyan nők is elkezdtek írni, akiket Hammer annak ellenére próbált felszedni, hogy tudta, még nincsenek 18 évesek.

A Charlie Sheen-spirál

Az üzenetek, bár az eredetüket nem sikerült minden kétséget kizáróan igazolni, szárnyra kaptak Twitteren és Instagramon, és Armie Hammert kannibálként kezdték emlegetni. Pár nappal ezután Hammer bejelentette, hogy kiszáll a Shotgun Wedding című filmből, a készülő akcióvígjátékban Jennifer Lopez lett volna a partnere. Akkor azt nyilatkozta: „Nem reagálok ezekre a vádakra, de az ellenem intézett gonosz és online hazugságok fényében most nem tudnám tiszta lelkiismerettel itt hagyni a gyerekeimet, hogy elmenjek 4 hónapra forgatni a Dominikai Köztársaságba”.

Merthogy Hammernek van két kiskorú gyereke, és egy folyamatban lévő, valószínűleg durvuló válópere feleségével, Elizabeth Chambersszel. Chambers 2020 júliusában 10 év házasság után adta be a válókeresetet, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva, és kérte a gyermekek elsődleges fizikai felügyeletét és közös jogi felügyeletét a bíróságtól. Hammer tavaly októberben megtámadta ezt, megosztott fizikai felügyeletet szeretne.

Armie Hammer és azóta már válófélben lévő felesége, Elizabeth Chambers Fotó: David Livingston/AFP

Ha tehát igaziak az üzenetek, akkor Hammer a házassága alatt tartotta fent ezeket a viszonyokat. A hűtlensége egyébként nyílt titok volt Hollywoodban, egy a Postnak névtelenül nyilatkozó sajtós szerint a Szólíts a nevemen sikere után „üldözték a nők,” és amikor a színész ivott, ezt ki is használta – mindenki azt hitte, nyitott házasságban él a feleségével. Úgy tűnik, ez nem egészen így volt, mert Chambers ismerősei szerint a nőt sokkolták a hírek. Állítólag Hammer a válás után került igazán súlyos lefelé tartó spirálba, drogokkal, alkohollal és szexmániával megtámogatva.

Megnyerő és manipulatív

Nem sokkal azután, hogy napvilágra kerültek az üzenetek, nyilatkozott a Page Six bulvárlapnak Courtney Vucekovich, aki pár hónapig volt együtt Hammerrel 2020 nyarán. A nő azt mondta, olyan volt a kapcsolat, mintha egy wannabe Hannibal Lecterrel lett volna együtt, Hammer visszatérő fantáziája ugyanis az volt, hogy a nő testrészeit el akarja fogyasztani. „Azt mondta, el akarja törni a bordám, hogy barbecue-n megsüsse és megegye.” Ha a nő véletlenül megvágta magát, akkor Hammer sokáig nyalogatta a sebet. Vucekovich azonban inkább a kapcsolat során tapasztalt érzelmi abúzust hangsúlyozta, a színész szerinte nagyon manipulatívan viselkedett.

Úgy véli, Hammer rendkívül megnyerő modorú, ennek tudatában aktívan manipulálja a nőket, egyre sötétebb és súlyosabb dolgokra rávéve a partnereit - mentálisan, fizikailag, érzelmileg és anyagilag is „feléli” őket. Amikor nem együtt töltötték az időt, Hammer egyre megszállottabbá vált, akár 100 üzenetet is küldött a naponta. Hammer akkoriban rengeteget ivott és drogozott. Vucekovich arra is utalt, hogy a férfi olyan dolgokra vette rá, amik egyébként idegenek tőle, amiktől rosszul érezte magát és úgy érzi, hogy a férfi ezzel veszélyeztette őt:

„Elkezdesz a személyiségedtől idegen dolgokat csinálni, szexuális jellegűeket beleértve.”

A nő szerint Hammer a sajnálatot használja ki, állandóan vele kellett lennie, a végén már a férfi tankolását is ő fizette, mert az arra hivatkozott, le van égve. (Ez azért is lehet meglepő, mert a színész nagyon gazdag családból származik, a dédapja az olajmágnás Armand Hammer volt.) „Olyan volt, mintha lassan egy hatalmas fekete lyuk nyelne el” - mondta Courtney Vucekovich, akit annyira traumatizált a kapcsolat, hogy a szakításuk után pánikrohamai voltak, és a poszttraumás stressz miatt terápiára is szüksége volt.

BDSM-nek álcázott erőszak

A botrány akkor vett új fordulatot, amikor Hammer egy másik exe, Paige Lorenze Vucekovich-hoz nagyon hasonló élményekről számolt be, de még nála is részletesebben beszélt a Page Sixnek és a Daily Mailnek arról, hogy hogyan manipulálta őt a férfi, és milyen bizarr szexuális játékokba, helyzetekbe kényszerítettee, sokszor alkohol és drog hatása alatt.

Hammer odavolt a késjátékért, és ennek részeként, mire a nő egyszer felocsúdott volna, egy késsel A betűt vágott az ágyékába, a vaginája fölé. A férfi eldicsekedett ezzel a barátainak, Lorenze pedig később üzenetekből azt is megtudta, hogy Hammer olyan fotókat mutogatott róla másoknak, amiken a nő össze volt kötözve, és amelyek létezéséről nem is tudott. Emellett Lorenze gyakran tele volt lila foltokkal a szexuális játékok következményeként, de Hammer elvárta, hogy azokat ne takargassa – a nő szerint ez része volt annak, hogy megjelölje őt, ahogy a késes incidens is.

Eleinte őt is elhalmozta a figyelmével és a bókjaival, elnyerte a bizalmát, a nő pedig a kedvére akart tenni, így Hammer egyre merészebb igényekkel állt elő. Szerinte a férfi élvezi, ha erőszakos lehet a nőkkel, de mindezt a BDSM álcája alatt teszi – neki pedig nem volt tapasztalata a BDSM-mel korábban, így nem tudhatta, hogy ahogy Hammer viselkedik, az nincs rendben. A Daily Mailnek adott videóinterjúban például azt mondta, amikor harapdálta a férfi, az kifejezetten fájdalmas volt.

Emellett többször is kérte a nőt, hogy távolíttassa el a lengőbordáit, úgy sincs rá szüksége, ő pedig szeretné megenni azokat. „Ijesztően megszállott volt” – mondta Lorenze. Hozzátette, Hammer nagyon is tudja, hogyan „nevelje rá” a barátnőit arra, hogy megtegyék, amit akar. Lorenze most szintén terápiára jár, és azt mondta, aggasztja, hogy azt hallotta, Hammer három új barátnőt is „tart”, köztük egy 19 éveset. „Bármilyen férfi, aki arról fantáziál, hogy összetöri és megeszi a csontjaidat, vagy élettelen női testekkel szexel, az minden nőre veszélyes” – mondta a brit lapnak.

Tönkretesz, odébb áll

Hammer ügyvédje tagadta a megszólaló nők vádjait, azt bizonygatva, hogy mindenféle interakció a felek kölcsönös beleegyezésén alapult, mindent előre megbeszéltek, megegyeztek róla és kölcsönösen részt vettek benne.

A két ex történetére azonban már egy harmadik, Jessica Ciencin Henriquez is reagált, aki szerencséjére csak rövid időt töltött a színésszel. Henriquez azt írta, hisz a megszólaló nőknek és az üzeneteknek: „Egy egész hadsereg kell ahhoz, hogy elrejtsenek egy ragadozót. Minden erőszaktevő mögött ott van egy csapat, aki keményen dolgozik azon, hogy eltüntessék a nyomokat.” Vucekovich interjújából pedig azzal a kommentárral idézett, hogy Hammer “szétbombázza a nők életét, aztán elsétál.”

Eközben pedig Armie Hammer titkos, el_destructo_86 nevű Instagram profiljáról is kikerültek képek. Ezeken többször szidta a válófélben lévő feleségét, posztolt olyan képet, amin vezetés közben iszik, méltatlankodott a drogtesztről, amit bírósági végzésre kellett megcsinálnia, mielőtt találkozna a gyerekeivel. De ilyet is írt: “A válás nagy móka. De nem akkora, mint a drogok. De mi is lehetne akkora.”

A Rolling Stone magazin megkérdezett az üggyel kapcsolatban egy ismert dominát, Empress Wut, aki elmondta, hogy a kannibalizmus fétis nem ritka a BDSM szubkultúrában és sokféle módon megnyilvánulhat.

A gond szerinte sokkal inkább azzal van, hogy az eddig megszólaló nők történetei alapján Hammer nagy valószínűséggel egyáltalán nem tartotta be a BDSM-ben alapvető elveket a kölcsönös beleegyezésről, és arról, hogy a játékszabályok és a felállás tiszták és érthetők legyenek mindkét fél számára. Illetve az érzelmi és fizikai „utógondozás” sem történhetett meg, amit a domináns fél kell, hogy biztosítson az alárendelt fél számára az aktus után. Wu azzal érvelt, hogy „teljesen mindegy, mi a fétis, ha az egyik fél utólag azt mondja valamire, hogy túl sok volt, és a másik fél azt nem veszi figyelembe, az tiltott határátlépés". Szerinte nem azon kellene rugózni, hogy Armie Hammernek a „normális" szexhez képest milyen bizarr fantáziái vannak, hanem azon, hogy nem veszi figyelembe a beleegyezés alapszabályát, és ezzel a BDSM közösséget is hamis fényben tünteti fel és stigmatizálja.

Mindenesetre ezek a történetek sem Armie Hammer karrierjében, sem a gyerekfelügyeleti perben nem fognak jól jönni - Chambers ügyvédei már utaltak is a kitört botrányra, és arra, hogy a színész viselkedése veszélyes lehet.

Január 28-án pedig kiderült, mégsem Hammer lesz az előkészítés alatt álló The Offer című sorozat főszereplője, ami a Keresztapa-filmek születését dolgozza majd fel. Annak tudatában, hogy Hollywoodban a producerek olyannyira iszonyodnak bármilyen kétes vagy rossz sajtótól, hogy a casting során még a potenciális szereplők párját is leellenőrzik, Armie Hammer túl sok felkérésre nem számíthat a következő pár évben. És az is kétséges, hogy a már leforgatott, de még meg nem jelent filmjeivel mi lesz. Az A-listás sztárságnak úgy tűnik, annyi.