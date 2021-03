Galgóczi: Még mindig emelkedő fázisban van a harmadik hullám

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A koronavírus-járvány harmadik hulláma még mindig emelkedő fázisban van, ezt Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) járványügyi főosztályának vezetője mondta vasárnap a közmédiának, hozzátéve, hogy a regisztrált új esetek és az elhunytak száma sem mutat csökkenő tendenciát.

Védõfelszerelést viselõ orvosok a koronavírussal fertõzött betegek fogadására kialakított intenzív osztályon a Szent László Kórházban Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Beszélt arról is, hogy Magyarországon több vírusvariáns is megjelent, közülük legnagyobb számban a brit mutánst mutatták ki, ami sokkal gyorsabban terjed és súlyosabb fertőzést is tud okozni. Emiatt emelkedik a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévő betegek száma is.

A kormány egy héttel meghosszabbította a védekezési intézkedéseket, ezért az NNK főosztályvezetője elmondta, továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása, a zsúfolt helyek kerülése és a maszkviselés. (MTI)