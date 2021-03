Gerendai Károly: Mintha nem értené a kormány, hogy sok vállalkozás az utolsó utáni pillanatban van

Több videót a 444-re!

Az ATV Csatt című műsorában tegnap este a koronavírus okozta károk, az állami segítségnyújtás és az újranyitás lehetősége volt a téma, a vendégek között közgazdászok mellett ott volt Gerendai Károly üzletember és Drabant Fruzsina szépségipari vállalkozó is.

Gerendai, akinek a szórakoztatóiparban és a vendéglátásban is vannak érdekeltségei, arról beszélt, hogy a legrosszabb, hogy egyáltalán nem látszik az alagút vége, amikor azt hisszük, hogy talán végre kijutunk, folytatódik tovább a botorkálás. Elmondta, hogy

egyes becslések szerint a vendéglátásban 30-40 százalék is lehet azoknak a helyeknek az aránya, amelyek nem fognak újranyitni.

Az sem egyértelmű, hogy azok közül a helyek közül, amelyek most kiszállítással sem üzemelnek, mennyi fog később újranyitni.

A kamatmentes gyorskölcsönnel kapcsolatban vannak aggályai, szerinte hitelt fölvenni akkor van értelme, ha látszik, hogy azt miből lehet majd visszafizetni, de itt visszautalt az alagúthelyzetre. Szerinte a vállalkozók nemcsak azt tanulták meg a válságból, hogy most milyen rossz, hanem azt is, hogy ez bármikor újra bekövetkezhet, és azzal a tudattal, hogy minden kezdődhet elölről, egy tulajdonos háromszor is meggondolja, hogy vállaljon-e további terheket.



Úgy véli, ugyan tett a kormány lépéseket, de ezek nem elégségesek ahhoz, hogy garantálni tudják a bajban lévő vállalkozások életben maradását, mintha nem értenék, hogy ez már tényleg az utolsó utáni pillanat sok vállalkozás életében.

Gerendai Károly arról is beszélt, tévedés azt gondolni, hogy a nyitástól majd minden automatikusan helyreáll. A piacnak ugyanis újra fel kell épülnie, de egyáltalán nem biztos, hogy a turisták is gyorsan és ugyanolyan számban visszatérnek az országba, mint a vírushelyzet előtt. Ráadásul a nyitás után a vendéglátóhelyek már nem nagyon lesznek képesek visszafogni az állandó kiadásaikat, és ha nem áll vissza hozzájuk a bevétel, akkor az a faramuci helyzet állhat elő, hogy akkor fognak csődbe menni a vállalkozások, amikor már nyitva lehetnek.

„Az állami szerepvállalás csak a nyitásig tart, vagy lehet abban reménykedni, hogy a bértámogatások és az egyéb támogatások legalább valameddig kitartanak, ameddig a vállalkozások helyreállnak?” - tette fel a kérdést az üzletember, aki szerint nem lenne jó, ha a támogatások egyik pillanatról a másikra szűnnének meg.

Drabant Fruzsina, a Szabad Szolgáltatók nevű Facebook-csoport egyik alapítója szerint

a szépségipari vállalkozók körében óriási a baj, sokan már mindennapi kenyérgondokkal küszködnek, 10-20 éves szalonok zárnak be, mivel érdemi segítséget sehonnan nem kap az ágazat.

Mivel 90 százalékuk egyéni vállalkozó, rájuk nem vonatkozik a bértámogatás, és a bérleti díjak elengedésével sem mennek semmire, hiszen többségük magánszemélytől vagy cégtől bérli az üzlethelyiségét.

A kamatmentes gyorskölcsönt sem tudják igazán kihasználni ezekben a szakmákban: fizikailag nem tudnak több klienst vállalni egy nap, mint eddig, ezért azt sem látják, hogy miből tudnák kigazdálkodni a törlesztést három év múlva.

Számukra az egyetlen megoldás az lenne, ha dolgozhatnának, hiszen a klienseikben megvan az igény. Nem értik, mi változott a tavaly tavaszi helyzethez képest, amikor a szépségipari vállalkozások Müller Cecília szerint nem jelentettek többletkockázatot a fertőzések számának növekedésében, hiszen szigorúan betartják a higiéniás előírásokat, folyamatosan fertőtlenítenek, és mivel a vendégek időpontra mennek, nem is találkoznak egymással.