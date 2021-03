Mégsem épülhet meg a Balatonvilágosra tervezett szállodamonstrum

Több videót a 444-re!

Hétfőn fordult az Alkotmánybírósághoz a Pécsi Törvényszékhez Balatonvilágos önkormányzata egy volt úttörőtábor helyére tervezett 92 lakásos, 7 szintes vízparti társasház építési engedélyének visszavonásáért, hétfő este pedig már meg is jelent egy rendelet a Magyar Közlönyben, hogy törlik a programot, írja a hvg.hu.

A kormányrendelet szerint a Balatonvilágos közigazgatási területén szállodafejlesztésre, és az ahhoz kapcsolódó ingatlanfejlesztésre szánt helyrajzi számok közül törli az 1392-est, vagyis a volt úttörőtábor területét, ahova egy szállodamonstrumot terveztek építeni. A szállodaépítés ellen Witzmann Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője is felszólalt, azt mondta:

„Mindent el fogok követni azért, hogy a látványterveken látható betonmonstrum ebben a formában ne épülhessen meg Balatonvilágoson!”.

Pedig korábban az érintett partrészt a szomszédos Club Aligával együtt nemzetgazdaságilag kiemelt területté nyilvánította egy kormányrendelet, így kaphatta meg egy társasház-monstrum az építési engedélyt március elején a Somogy Megyei Kormányhivataltól. Mi több, 2020 augusztusában a kormány külön erre a balatonvilágosi telekre szabott meg olyan részletszabályokat, mint hogy az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16,5 méter, és bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható legkisebb telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét. Még az is benne volt a rendeletben, hogy parti sétány és közhasználatú strand nem alakítható ki. Most ezeket is törölték.