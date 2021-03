Szlovákiában durvul a kormányválság, de lassul a járvány

Több videót a 444-re!

Szlovákiában csökkenő tendenciát mutat a pozitív tesztek aránya, a reprodukciós szám, az elhalálozások és a kórházi betegek száma is, növekedett viszont a mesterséges lélegeztetésre szoruló betegek száma. A COVID-19 betegség ellen beoltottak száma folyamatosan nő, jelentette be kedden Eduard Heger (OĽANO) pénzügyminiszter és megbízott egészségügy-miniszter, írja az Új Szó.

Heger szerint a javulás annak köszönhető, hogy Szlovákia lakosai betartják a járványellenes óvintézkedéseket. De továbbra is szükség van a veszélyhelyzet fenntartására, és az óvintézkedéseket a húsvéti ünnepek alatt is be kell tartani. A legutóbbi felmérés eredménye szerint az új koronavírus brit változatának szlovákiai előfordulása 97 százalékos.

Fotó: VLADIMIR SIMICEK/AFP

A minisztériumi adatai szerint február vége óta csökkenő tendenciát mutat a betegfelvétel napi átlaga a kórházakban. Naponta átlagosan 81 ember hal bele a COVID-19 betegségbe. Míg múlt héten 3834 személyt kezeltek kórházban, mostanra ez a szám 3620-ra csökkent. A reprodukciós szám 0,85-0,9 körül mozog.

A szlovák kormány a múlt héten hosszabbította meg ismét 40 nappal az október elsején bevezetett vészhelyzet érvényességét. A hosszabbítást ezúttal is a járványügyi helyzetre hivatkozva hagyta jóvá a kabinet, immár a negyedik alkalommal. A vészhelyzet újabb meghosszabbítását egy, a pozsonyi törvényhozás által decemberben gyorsított eljárásban elfogadott - szakértők által is sokat bírált - alkotmánytörvény tette lehetővé.

A köztársasági elnök lemondatná a miniszterelnököt

Szlovákiában továbbra is kormányválság van. Kedden Zuzana Čaputová köztársasági elnök lemondásra szólította fel Igor Matovič miniszterelnököt. A Matovič-kormány a Szputnyik V vakcina vásárlása után került válságba. A koalíción belül már régóta eszkalálódott a feszültség. Az előrehozott választásokat mindegyik koalíciós partner elutasítja, inkább a kormány átalakítását akarják.



Igor Matovic és Zuzana Caputova Fotó: MICHAL SVITOK/AFP

Matovič vasárnap bejelentette, hogy hajlandó lemondani a miniszterelnökségről, de ezután is a kormány tagja akar maradni. A lemondásának feltétele, hogy Richard Sulík (SaS) miniszterelnök-helyettes távozzon a kormányból, valamint lemondatná Mária Kolíková igazságügy-minisztert, Juraj Šeligát, a parlament alelnökét (mindketten Za ľudí), valamint Jana Bittó Cigánikovát (SaS), az egészségügyi bizottság elnökét is.

A Bumm.sk beszámolója szerint Čaputová úgy látja, az idő nem segítette elő a kormányválság megoldását, hiszen az csak tovább mélyül. „A végrehajtó és a törvényhozó hatalom sem működnek teljes körűen, ami elfogadhatatlan egy olyan krízishelyzetben, amilyet évtizedek óta nem éltünk át” - mondta. Emlékeztetett, hogy már a Matovič-kormány negyedik tagja nyújtotta be neki a lemondását. „Nem csak a válsághelyzetért felelős miniszterek távoznak, hanem fokozatosan azok a miniszterek is, akik munkájára a kormány épül.”

A legfőbb ügyész megtámadta a korlátozásokat

Kedden Maros Zilinka szlovák legfőbb ügyész az alkotmánybírósághoz fordult az alapvető jogok korlátozása miatt. Azt kérte, hogy a testület az arányosság elvének szempontjából vizsgálja meg azokat a kormányhatározatokat, amik a vészhelyzet idején korlátozzák az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. A kijárási tilalom által érintett alapvető jogok korlátozásáról és az általános tesztelésen való részvétel elutasítása miatti szankciókról van szó, pontosabban arról, hogy ezek az intézkedések mennyire tekinthetők az alapvető jogok arányos korlátozásának az általuk elérni kívánt cél tükrében.

Az ügyész szerint a kijárási tilalom korlátozza a tulajdonhasználat és a vallásgyakorlás jogát és az oktatáshoz való jogot, a gyülekezés szabadságát és a vállalkozáshoz való jogot. De azt is kéri, hogy a taláros testület vizsgálja meg a kormány azon múlt heti intézkedésének az alaptörvénnyel való összeegyeztethetőségét, amellyel megtiltotta a pihenési célú külföldi utazásokat.

Korábban a Robert Fico által vezetett Irány (Smer - SD) fordult az alkotmánybírósághoz a vészhelyzettel, illetve annak meghosszabbításával összefüggésben. Ők azt állították, hogy a kormány nem indokolta meg eléggé a vészhelyzet meghosszabbítását, önkényesen cselekedett, valamint rámutattak arra, hogy semmi sem indokolja azt, amilyen mértékben az alapvető jogokat az intézkedéssel korlátozták. (Új Szó/Bumm.sk/MTI)