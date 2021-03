A járvány miatt csökkenti a bíborosok fizetését a pápa

Több videót a 444-re!

A koronavírus okozta gazdasági válság a Vatikánt sem kíméli, a pápa miniállama az idén várhatóan 50 millió eurós hiányt halmoz majd fel. Emiatt Ferenc pápa kemény döntést hozott, megvágja a bíborosok és egyéb, a Vatikánban dolgozó egyházi személyek fizetését.

Az egyházfő szerdán adott ki egy apostoli levelet, amely szerint április elsejétől a bíborosok fizetését 10 százalékkal csökkenti, a papok és más egyházi személyek fizetése pedig 3 és 8 százalék között csökken majd. A pápai ügyiratban az is szerepel, hogy a tervezett fizetésemeléseket 2023 márciusáig felfüggesztik. A pápa szerint ezek a lépések ahhoz szükségesek, hogy senkit ne kelljen elbocsátani. A világi dolgozókat nem érintik a megszorítások.

A Vatikán költségvetésének is a turizmus elmaradása fájt a legjobban, hatalmas kiesést jelent, hogy be kellett zárni a múzeumokat és egyéb, általában turistáktól hemzsegő látványosságokat. A szentszék személyi költségei pedig jelentősek, a bíborosok fizetése például havi 5000 euró, vagyis mai árfolyamon több, mint 1,8 millió forint is lehet, amihez még hozzájön a lakhatási támogatás. (BBC)