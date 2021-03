Megnehezítené az Európában gyártott covid-vakcinák exportját az EU

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Oltásra készítik elõ az AstraZeneca koronavírus elleni vakcináját a Szent Margit Kórház oltópontján 2021. március 13-án. Fotó: Mohai Balázs/MTI/MTVA

Akár már szerdán nyilvánosságra hozhatják azt az új EU-s szabálytervezetet, mely jelentősen megnehezítené az Európában legyártott covid-vakcinák exportját, írja a New York Times két, a javaslat megfogalmazásában részt vevő uniós bürokratára hivatkozva.

A New York Times birtokába jutott, a két, neve elhallgatását kérő brüsszeli bürokrata által is megerősített hitelességű tervezet elsősorban az AstraZenecát célozza. Az EU a brit-svéd gyógyszeripari óriástól rendelte a legtöbb vakcinát, ám a cég folyamatosan lefelé módosítja vállalásai teljesítését - közben Nagy-Britanniát bőségesen ellátja védőoltással. A Times szerint egyértelműen az AstraZeneca áll a tervezet középpontjában, de az új szabályok az Európában legyártott Pfizer és Moderna vakcinák exportját is megnehezítenék.

Az új szabályozás nagy vesztese tehát Nagy-Britannia lehet.

Az EU amúgy eddig a vakcinát nagy mennyiségben felhalmozó többi országhoz képest kimondottan engedékeny volt, február elejétől március közepéig 40 millió adag vakcinát exportált, ebből tízmillió adag jutott Nagy-Britanniának. Viszonyításképpen, saját igényei kielégítésére az EU ugyanebben az időszakban összesen mintegy 70 millió adag vakcinát tartott meg - közben az Egyesült Államok és Nagy-Britannia egyáltalán nem engedélyezte a vakcinaexportot, az USA csak március második felében engedett át négymillió adagot két szomszédjának, Mexikónak és Kanadának - az AstraZeneca védőoltásából, melynek a használatát az USA-ban még nem is engedélyezték, ám így is tízmilliós készletet halmoztak fel belőle.