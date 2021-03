Kisebb döccenőkkel indult a vakcinaregisztrációt ellenőrző oldal

Több videót a 444-re!

Ezt az oldalt ma délután élesítették és mindössze arra alkalmas, hogy megbizonyosodjunk róla, rendesen feldolgozta-e a rendszer a regisztrációnkat az oltásra. Nekem még épp sikerült megnéznem, hogy mire jó. Íme:

Ám nem sokkal később percekre elérhetetlenné vált az oldal. Most épp működik, úgyhogy ajánlott mindenkinek ellenőrizni, hogy feldolgozták-e a regsiztrációját. Müller Cecília is számíthatott némi fennakadásra, amikor ma bejelentette a szolgáltatás elindulását. Külön kiemelte hogyha valakinek több héttel a regisztráció után is azt mutatja az oldal, hogy nem regisztrált, akkor valószínűleg hibásan rögzítette az adatait. Ebben az esetben azt javasolja, hogy az adatvedelem@neak.gov.hu címre küldött emailben pontosítsa az adatait.