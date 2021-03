Kutatások szerint a hosszú covid leginkább a középkorú nőket érinti

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A középkorú nők két brit tanulmány szerint is súlyosabb és hosszabb ideig tartó tünetekkel küzdenek, miután kórházi kezelésre szorultak a koronavírus miatt.

A Leicesteri Egyetem kutatása során vizsgált több mint ezer beteg hetven százaléka öt hónappal a kórházi kezelés után is légszomjat, fáradtságot, izomfájdalmat és koncentrációzavart tapasztalt. Közülük a legtöbben nők. A kutatók azt is hozzátették, valójában nem találtak egyértelmű kapcsolatot a hosszú covid, vagyis a sokáig fennmaradó tünetek és aközött, hogy mennyire volt súlyos maga a betegség.

Egy másik, a Glasgow-i Egyetem kisebb kutatása pedig arra jutott, hogy az ötven év alatti nők hétszer nagyobb valószínűséggel tapasztaltak később légszomjat, és kétszer nagyobb valószínűséggel számoltak be fáradtságról, mint a velük azonos korú férfiak, akik ugyanúgy megbetegedtek és kórházi kezelésre szorultak.

Nő maszkban, London utcáin, 2021. január 8-án Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

A vizsgált betegek többsége kórházi kezelése során antibiotikumokat kapott, egyharmaduk kapott oxigént, és mindössze negyedük került intenzív-osztályra. Közülük a hosszú covid azokat is érinti, még hónapokkal a betegség után is, akik csak rövid időt töltöttek kórházban. Azok pedig, akik azóta sem teljesen egészségesek, többségében 40 és 60 év közötti nők. A náluk fiatalabb és idősebb nők is jobban gyógyultak.

A tanulmányt készítő Dr. Nazir Lone szerint lehetséges, hogy a nők a férfiakkal szemben „más immunválasszal rendelkeznek”.

