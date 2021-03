A hosszú covidtól szenvedők harmada a fertőzést magát tünetmentesen vészelte át

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Egy friss, 1407 fős mintán végzett kutatás szerint a hosszú covidban szenvedők harmada az eredeti fertőzést tünetmentesen vészelte át, hogy aztán idővel ugyanolyan tüneteik alakuljanak ki, mint azoknak a tünetes fertőzötteknek, akik hónapok óta szenvednek a betegséggel. Kaliforniai kutatók preprintben megjelent, vagyis független kutatók által még nem ellenőrzött tanulmányukban kaliforniai betegek egészségügyi feljegyzéseit tekintették át. Az 1407 vizsgált személyből hatvan nappal a fertőzés után még 382, vagyis a teljes minta 27 százaléka szenvedett hosszú covidban, amit hivatalosan immár poszt-akut covid szindrómának (PACS) neveznek.

A PACS-ban szenvedők közel harmada amúgy tünetmentes fertőzött volt, csak a pcr-tesztek alapján tudni, hogy elkapták a koronavírust. A pozitív teszteredményüket követő tíz napban semmilyen tünetük nem volt. Azóta viszont náluk is kialakultak a hosszú covid tünetei, melyek közül a leggyakoribbak a légszomj, a fáradékonyság, a fejfájás, az alhasi fájdalmak. Jellemző PACS-tünet az ún. covid-köd, vagyis a mentális képességek romlása is, bár ezt ebben a tanulmányban pont nem vizsgálták, mert erről nem voltak adataik. A járvány kezdetén ugyanis még nem sejtették, hogy a covid a mentális képességek romlását is okozhatja, így nem jegyezték fel a pácienseknél. A mentális képességek romlásának vizsgálatát amúgy is megnehezíti, hogy alapesetben nincs alapadat a páciensek ilyen képességeiről, vagyis nincs baseline, amihez mérhetnék a romlást.

A kaliforniai kutatók vizsgálatukban igyekeztek kiszűrni minden olyan tünetet, amely már korábban is fennállhatott a pácienseknél. Megállapították, hogy a jellemző tünetek gyakran párban jelentkeznek: az alhasi fájdalom a fejfájással, mellkasi fájdalmak a köhögéssel.

A kutatók azt is megállapították, hogy a PACS minden korcsoportot érint. A vizsgálat csoportban összesen 34 gyerek volt, közülük 11 szenvedett PACS-tól.

A PACS kutatása egyre fontosabbá válik a járvány előrehaladtával. Az ugyanis már látható, hogy idővel, a védőoltásoknak hála sikerül megfékezni a járványt, vagyis egyre kevesebb akut esetre egyre több PACS jut majd. Mivel egyelőre nem tudni, hogy a covid milyen hosszú távú egészségkárosodást okoz, ez a probléma a járvány utáni időszakban is kísérteni fog. (Via The New York Times)