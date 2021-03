Későbbre tolják a kijárási tilalom kezdetét

Több videót a 444-re!

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban jelentette be, hogy át fogják alakítani a boltok működési rendjét, vagyis átállnak a négyzetméter-alapú működésre. Ez azt jelenti, hogy 10 négyzetméterenként egy ember tartózkodhat bent egyszerre. „Nem könnyű betartani meg ellenőrizni, ezért sorok lesznek a boltok előtt. Ebből az következik, hogy hosszabb ideig kell nyitva tartaniuk” - tette hozzá. És mivel emiatt nagyobbak lesznek a sorok az üzletek előtt, ki kell tolni a kijárási tilalom kezdetét este 8-ról 10-re, esetleg 11-re. Így a boltok 21 óráig lehetnek nyitva. Ennek a részletszabályai délután vagy szombat reggel meg fognak jelenni a Magyar Közlönyben.

„Küzdelem zajlott a fodrászokért meg a szépségiparban dolgozókért, hogy azok kinyithassanak, de a járványügyi szakemberek mereven ellenállnak” - mondta Orbán, aki szerint itt a járványügyi szakemberek véleményének kell elsőbbséget adni.

Elkezdik oltani a várandósokat

Közölte, hogy a Pfizer és a Moderna vakcinájával már a várandósokat is be lehet oltani, ezért arra kérte a kismamákat, hogy regisztráljanak, ezután az oltási rendnek megfelelően ők is sorra fognak kerülni.

Lehetnek olyan nyári rendezvények, ahova csak védettségi kártyával lehet bemenni

Orbán kijelentette, hogy „szabad nyarunk lesz”, de a következő időszakban lesznek olyan szolgáltatások, ahová csak védettségi kártyával lehet majd bemenni. Szerinte nálunk az uniós országokat megelőzően válik szabaddá az élet.

A miniszterelnök szerint azonnali újraindításról nem lehet szó, mert amíg ilyen magasan van a fertőzés, addig semmilyen nyitás nem engedhető meg. „Egészen addig, amíg a 65 éven fölötti honfitársaink - akik regisztráltak - nincsenek beoltva, addig semmilyen újraindításról nem lehet beszélni, mert a legközvetlenebb életveszélyben a 65 év felettiek vannak. És én hiszek abban, hogy egy ország annyit ér, ahogy bánik az idősebb honfitársainkkal.”

Elmondta, hogy a 65 év feletti regisztráltaknak már a 71 százalékát beoltották. Hozzátette, hogy nagyjából a 85 év feletti regisztráltakat is beoltották már, 49 ezer ember nincs még közülük beoltva, mert őket nehezen találják meg. „A család jelentette be őket, de ő maga nem biztos, hogy akarja, nem ott lakik, ahol bejelentették, a háziorvos úgy látja, hogy olyan egészségügyi állapotban van, hogy inkább ne kapja meg az oltást.”

Be kell oltani a tanárokat és az iskolai dolgozókat az újranyitás előtt

Az iskolák újranyitásáról akkor lehet beszélni, ha már beoltották a 65 éven felülieket, „körülbelül 2,5 millió oltásnál áll majd elő ez a helyzet”. Számításai szerint ez a nagyhéten vagy a nagyhét utáni héten (március 28., vasárnap - április 3., szombat) bekövetkezik. Orbán hozzátette, hogy az újranyitáshoz az iskolákban dolgozókat is be kell oltani. „Erről persze egy nagy vita lesz, hogy helyes-e előrevenni a pedagógusokat.” Elmondta, hogy nem csak a pedagógusokat kell beoltani, hanem az iskolai dolgozókat is. Az adatai szerint 102 ezer iskolai dolgozó regisztrált, akik közül még csak 20 ezret oltottak be. Vagyis az iskolák újranyitása előtt 82 ezer dolgozót kell beoltani. Később hozzátette, hogy ebben nem szerepelnek a szakképzési intézetekben dolgozók, mert még egyeztetni kell az adatokat, de még a bölcsődei dolgozók adatai is az önkormányzatoknál vannak. Úgy számol, hogy őket április 10-ig tudják beoltani, vagyis

„az óvodák, az általános iskolák és a középiskolák minden valószínűség szerint április 19-én újraindulhatnak”.

Orbán szerint ekkor már 3 millió felett lesz azoknak a száma, akik legalább már az első oltásukat megkapták.

Senki nem tudja megmondani, mikor jutunk túl a harmadik hullám csúcsán

A járvány alakulásáról azt mondta, nem az a kérdés, hogy mikor érjük el a harmadik hullám csúcsát, hanem, hogy mikor indulunk meg onnan lefelé. „És ezt senki sem tudja most megmondani. Tehát hogy felmegyünk, aztán gyorsan csökkenni kezd, vagy felmegyünk - ahogy a járványügyi szakemberek mondják - a plató az hosszabb lesz, és csak utána jövünk lefele.” Ezért a miniszterelnök inkább nem is menne bele jóslásokba.

Arról is beszélt, hogy lassacskán a vírus elleni „első számú vagy egyetlen védekezési eszközünk az oltás”. Majd azt magyarázta: „Magyarország képes lenne oltásból többszörösét is beadni az embereknek, mert van elegendő ápolónőnk meg orvosunk meg egészségügyi szakszemélyzetünk, aki ezt a munkát el tudná végezni. Azért nem tudunk több embert beoltani, mert nincs elegendő vakcina.”