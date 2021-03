Olyan sorosozós, jogvédő szervezetek ellen lázító plakáttal hergeli a rendőreit az orosz belügy, aminek a grafikája egy náci NSDAP-poszterről származik

Több videót a 444-re!

Támogatom

A Fontanka nevű független orosz lap újságírója árulkodó dokumentumot fényképezett le egy szentpétervári rendőrörs hirdetőtábláján. A rendőrök felkészítését szolgáló belügyminisztériumi plakátszerűség az oroszellenes külföldi szervezetekkel foglalkozik.

Az a4-es méretű plakát tetején az “Információs anyag” felirat szerepel, alatta a “Morális és pszichológiai felkészítés” alcímmel. Szintén a fejlécben olvasható pirossal szedve a plakát fő témája:

“Oroszellenes kutatóintézetek és azok negatív hatása az Orosz Föderáció általános politikai helyzetére.”

A szöveg messziről indít, az elején arról írnak, hogy az Egyesült Államok az első világháború után hogyan vált a világ vezető hatalmává. Majd arról értekezik, hogy Amerikában ezek után egyre több politikai kutatóintézet, más néven think tank jött létre és hogy a világ think tankjeinek a negyede található ma is az USA-ban.

A fejtágító ekkor fordul rá a valódi üzenetre: azt magyarázza a rendőröknek, hogy az ilyen kutatóintézetek és jogvédő szervezetek valójában a külföldi titkosszolgálatok szabotázsokat szervező egységei. A céljuk a plakát szerint az, hogy megdolgozzák az orosz szavazókat és megosszák a helyi politikai elitet.

Az ilyen intézetek a fejtágító szerint katonai szabotázsakciók helyett helyi szervezeteket és egyéneket készítenek fel arra, hogy kormányellenes tömegtüntetéseket szervezzenek és pszichológiai-információs háborút folyatssanak saját hazájuk ellen.

Ezek a szervezetek Nyugat-barát és liberális felfogású oroszokat szerveznek be a soraikba - írja a dezinformációs plakát.

A szöveg végén listát is közölnek az ellenséges szervezetekről, egy kalap alá véve költségvetési forrásból működő és magánalapítványokat. Ezek között szerepel a Kennen Institute (az USA legpatinásabb Oroszország-kutató intézete), a brit Chatham House, az Oroszországban 2015-ben nemkívánatosnak minősített Soros Alapítvány, az ugyanabben a cipőben járó, az amerikai Kongresszus által alapított National Endowment for Democracy, illetve az a liberális orosz Jegor Gajdar Alapítvány, amit eddig hivatalosan nem kezeltek ellenségként.

Szerepel még a listán az USAID nevű amerikai kormányszerv, amely 2015 óta szintén ki van tiltva az országból, a MacArthur Foundation nevű amerikai jótékony családi magánalapítvány, ami civil szervezeteket támogat szerte a világban, de az ellenségek listáján szerepelne olyan jogvédő szervezetek is, mint a Human Rights Watch, az Amnesty International és a Memorial.

Feltűnő, hogy a szöveg tematikája és fordulatai milyen kísértetiesen hasonlóak a magyar kormánypropaganda hasonló, civilszervezet- és jogvédőellenes kirohanásaihoz.

A plakát vizuális üzenetét egy, a jobb alsó sarkában látható grafika hordozza, ami egy izmos férfikart ábrázol, ami éppen megfojtani készül a rátekeredve rátámadó, „oroszgyűlölet” feliratot viselő mérgeskígyót. Az ábra mellé írt szlogen a következő:

„Kegyetlenül taposd el az oroszgyűlöletet vagy az fog eltaposni téged!”

Mint a Zona nevű független orosz lap cikke megjegyzi, ez egy ismert, 1931-ben publikált német plakát, amit a nácik a pártjuk, az NSDAP nyilvános eseményein használtak dekorációnak.

Putyin propagandistái egyszerűen megtükrözték az eredetit, aminek az volt a címe, hogy “A hazugság halála”és a kígyó testén eredetileg szereplő “marxizmus” és “nagytőke” szavakat kicserélték “oroszgyűlöletre”.

„Azért van szükség ilyen propagandaanyagokra, mert az egyszerű rendőröknek el kell magyarázni, hogy Oroszország ellenségei és idegen államok ügynökei ellen harcolnak"

- mondta a plakátról Borisz Visnyevszki, a szentpétervári önkormányzat liberális Jabloko-párti képviselője. „Ezt hívják a pszichológiában dehumanizációnak. Azokat az embereket, akik ki merik nyilvánítani a véleményüket és nem értenek egyet a rezsim tetteivel, olyan ellenségekként festik le, akiket nem kell normális emberként kezelni. Ha minden nap ezt sulykolod az emberekbe, egy idő múlva el fogják hinni. Ez volt a harmincas-negyvenes évek szovjet propagandájának stílusa."

(A tippért köszönet Gáspárnak.)