Meghalt Rodion Roșca, az elektronikus zene kolozsvári legendája

Hosszú betegség után halt meg Rodion Roșca kolozsvári zenész, írja a Maszol Roșca lányának Facebook-posztjára hivatkozva.

A román elektronikus zene atyjaként is emlegetett Rodion Roșca 2016-ban, az Electric Castle fesztiválon tartott koncerten a rajongóinak is bejelentette, hogy súlyos beteg, és az lehet az utolsó fellépése. A kolozsvári lap szerint hepatitis B és C fertőzése, valamint előrehaladott cirózisa volt.

Mint a lap felidézi, az 1953-ban Kolozsváron született zenész anyja magyar, apja román volt. 1975-ben alapította meg zenekarát a Rodion G. A.-t, amellyel elektronikus zene és progresszív rock keverékét játszották, rendkívül egyedi hangzással, amivel sokszor a nemzetközi trendeket is megelőzték. Rodion a ’80-as években elsőként használta Romániában a sampling módszerét, dalait saját készítésű eszközeivel vette fel, nem stúdiókörülmények között.

Az elmúlt évtizedekben szinte teljesen elfeledve, egy kis román faluban tengődve élte életét, 2018-ban a Guardian is azzal a címmel közölt vele interjút, hogy ő volt az elektronikus zene elfeledett szupersztárja. Az Index 2016-ban riportfilmet készített róla, érdemes azt is megnézni: