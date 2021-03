Törökországba menekült a német ügyészség elől az összeesküvés-terjesztő szélsőjobboldali vegán séf

Több videót a 444-re!

Támogatom

Csütörtökön derült ki, hogy Attila Hildmann Törökországba menekült, miután a berlini ügyészség közölte, hogy letartóztatási parancs van érvényben a férfi ellen, írja a Berliner Kurier. A hírnevét korábban még vegán séfként megalapozó Hildmann az egyik legismertebb összeesküvés-terjesztő Németországban, magát ultranacionalistának tartja, rendszeresek voltak antiszemita és rasszista megjegyzései, a járvány kezdete óta pedig különösen aktív lett.

Attila Hildmann Fotó: MV/SULUPRESS.DE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az ügyészség állítólag több mint ezer megnyilvánulását vizsgálta a 39 éves férfinak, és többek között gyűlöletkeltéssel, hatósági intézkedésnek történő ellenállással és lázítással vádolják.

Letartóztatni ugyanakkor még sem tudták, az ügyészség posztjára ugyanis Hildmann Twitteren reagált, hogy üdvözletét küldi a napfényes Törökországból.

A férfinak német és török állampolgársága is van, és mint korábban írtuk róla, a 39 éves férfi török származású kisfiúként német nevelőszülők nevelték fel, ő pedig - nem a kritikus sajtó, hanem a saját definíciója szerint - "ultrajobboldali német nacionalistává" cseperedett. Egy vegán szakácskönyve tette híressé, majd tévéműsorok sztárja lett, hogy az országos ismertségét egyre súlyosabb konspirációs elméletek terjesztésére használja. A koronavírus-járvány végképp begerjesztette: miután arról értekezett, hogy a járvány a zsidók bosszúja, amivel - Soros György irányításával - ki akarják irtani a német fajt, rendőrségi nyomozás is folyt ellene. A férfi mindeközben Adolf Hitlert dicsőítettet és kommunista diktátornak nevezte Angela Merkelt. A német kormányt Soros mellett Bill Gates bábjainak is tartja, akik oltás címén meg akarják csipelni a német lakosságot és ő az egyik legnagyobb németországi terjesztője a QAnon nevű összeesküvés-elméletnek, ami szerint egy amerikai demokrata politikusokból, híres hollywoodi színészekből és persze Soros Györgyből álló titkos sátánista pedofil csoport összeesküvést sző Donald Trump elnök ellen.