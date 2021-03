Az amerikaiak láncos kutyájának nevezte Justin Trudeau-t egy kínai diplomata

Több videót a 444-re!

Támogatom

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök egy 2020. január 9-i sajtótájékoztatóján. Fotó: DAVE CHAN/AFP

"Fiam, a legnagyobb érdemed, hogy romba döntötted Kanada és Kína baráti kapcsolatait, és Kanadát az USA láncos kutyájává tetted" - írta a Twitteren Li Jang, Kína riói főkonzulja egy Justin Trudeau kanadai miniszterelnöknek címzett tirádájában.

Kína és Kanada között hónapok óta fagyos a viszony, miután a kanadai hatóságok őrizetbe vették a kínai Huawei egyik vezetőjét, Kínában pedig két kanadai állampolgárt gyanúsítottak meg kémkedéssel. A viszály a múlt héten tovább éleződött, amikor a két ország kölcsönösen szankciókkal sújtotta egymást. Kanada ezzel az ujgurokkal szembeni kínai etnikai tisztogatást büntette, Kína pedig a kanadai szankciókra reagált.

A Guardian szerint Li harcias, lekicsinylő tweetje azért is érdemel figyelmet, mert a kínai diplomaták amúgy nem nyilatkozgathatnak csak úgy bele a világba. David Mulroney, Kanada egykori pekingi nagykövete szerint Li tweetjéből két dolog következhet: "vagy valaki úgy döntött, hogy helyén való szabadjára ereszteni, vagy nem képesek megfékezni. Az előbbi aggasztó, az utóbbi nyugtalanító volna". (Via The Guardian)