Kerítéssel is megvádolták Jeffrey Epstein bizalmasát, Ghislaine Maxwellt

Fiatalkorú sérelmére elkövetett kerítéssel vádolták meg Ghislaine Maxwellt, a néhai Jeffrey Epstein bizalmasát. A szövetségi ügyészek vádjai szerint Maxwell egy 14 éves lányt készített fel (grooming) arra, hogy Epsteinnel közösüljön, majd fizetett neki ezért.

András yorki herceg és Ghislaine Maxwell veszik közre Virginia Roberts Giuffre-t, Epstein egyik nyilvánosság elé állt áldozatát.

A manhattani szövetségi bíróságon frissen benyújtott vádirat szerint a lánynak aztán 2001-2004 között többször is meztelenül kellett masszíroznia Epsteint Palm Beach-i otthonában. Epstein rendre közösült is vele.

Maxwellt mindeddig csak azzal gyanúsították, hogy több lányt is toborzott Epsteinnek, most először vádolják kerítéssel, vagyis azzal, hogy fizetett is a lányoknak. Maxwell ügyvédje egyelőre nem reagált a vádakkal kapcsolatos újságírói megkeresésre.

Maxwellt kilenc hónapja vették őrizetbe New Hampshire-ben, azóta is letartóztatásban van. Eddigi meghallgatásain ártatlannak vallotta magát, tárgyalása júliusban kezdődhet meg a manhattani kerületi szövetségi bíróságon.

A most benyújtott vádiratban egy másik 14 éves áldozatát is említik, és az alapján, hogy Fiatalkorú Áldozat 4.-ként hivatkoznak rá, feltételezhető, hogy még több esetben is vádat emelhetnek. Ez következik abból is, hogy a vádirat szerint az elsőként említett áldozatot Epstein és Maxwell arra buzdította, hogy segítsen nekik további lányokat toborozni. A vádirat szerint áldozatuk eleget is tett a kérésnek, ezért több száz dollárt kapott Epsteinéktől.

Jeffrey Epstein, aki többek közt András yorki herceget, Bill Clintont és Donald Trumpot is barátai közt tudhatta, 2019 augusztusában előzetes letartóztatásában felkötötte magát manhattani cellájában. Ellene így már nem folytatható le az eljárás, de cinkosát, Maxwellt még elítélhetik.