Pekingben módosították Hongkong választási törvényét

"A Kínai Kommunista Párt megöl" - hirdeti egy hongkongi demokrata tüntető installációja. Fotó: RINGO CHIU/AFP

Zökkenőmentesen tette a dolgát a kínai kommunista párt szándékait hűen törvénybe foglaló Nemzeti Népi Kongresszus Állandó Bizottsága, a testület kedden 167:0 arányban megszavazta egy másik entitás, a gyarmat visszatérésekor a britekkel kötött megállapodás szerint az egy ország, két rendszer elve alapján papíron 2047-ig politikai autonómiát élvező Hongkong választási törvényét. A pekingi törvényhozóknak, ha lehet őket így nevezni, maguk felé hajlott a kezük, az új szabályok szerint a hongkongi törvényhozás létszámát 70 főről 90 főre emelték, amiből 40 főt immár közvetlenül a pekingi ellenőrzés alatt álló, tréfásan Választási Bizottságnak nevezett testület delegálhat majd.

Ugyanez a testület bírálhatja majd el, hogy amúgy ki indulhat a választásokon. A szelekció alapja a törvény szerint a Pekinghez való hűség lesz.

A hongkongi városi törvényhozásba az új törvény alapján a városi kerületek tanácsnokai ezentúl nem kerülhetnek be. A kerületi képviselőket a Választási Bizottságból is kizárták.

Az új törvény gyakorlatilag is a végét jelenti a hongkongi féldemokráciának, a városállam ezentúl gyakorlatilag közvetlen pekingi irányítás alá kerül, még ha jogilag a hatalmat egy választottnak tűnő testületen át is gyakorolják majd. Valójában választás útján már csak a hongkongi törvényhozás tagjainak ötödét választják majd meg, gondosan előre szelektált jelöltek közül. (Via South China Morning Post)