Britney Spears hetekig sírt a róla szóló dokumentumfilm miatt

Az énekesnő Instagramon reagált a róla arról, hogy mennyire felzaklatta az életéről szóló dokumentumfilm, a Framing Britney Spears, írja a BBC. A rendkívül nyomasztó dokumentumfilmből kiderült, hogy mennyire sokan bántak hihetetlen embertelenül a nagyon fiatalon híressé vált énekesnővel, és összeomlása után Britney Spears az apja felügyelete alatt gyakorlatilag megszűnt létezni.

Fotó: MIKE WINDLE/Getty Images via AFP

Az énekesnő most arról írt, hogy nem bírta végignézni az egész filmet, de több részt is látott belőle, és nagyon zavarba ejtőnek találta, ahogy ezekben a részekben őt bemutatták. A 39 éves énekesnő elmondása szerint két hétig sírt a film bemutatója után. Ez volt az első reakció Spears részéről a dokumentumfilmre, melynek elkészültében nem működött közre.

29 millió követőjének írt arról is, hogy az életét mindig megfigyelték, találgattak róla és megítélték, és rengeteg erőre volt szüksége ahhoz, hogy valós sebezhetőségével is bízni tudjon az univerzumban, mivel a média mindig megítélte, sértegette és lejáratta őt, és ez a mai napig tart még. És ahogy megy előre a világ, attól az emberek ugyanolyan törékenyek és érzékenyek maradnak. De nem is azért van itt, hogy tökéletes legyen, hiszen a tökéletesség unalmas, hanem azért, hogy kedvességet adjon át másoknak.

Spears jelenleg is apja gyámsága alatt áll, ahova 2008-as összeomlása után került. Ügyvédje márciusban kérte a bíróságot, hogy apját, Jamie Spearst mentsék fel a gyámsági pozíciójából, mert az énekesnő fél az apjától, és nem fog visszatérni a színpadra, amíg apja ellenőrzi az életét. Spears egyben ügyvédjén keresztül kérte, hogy a 2019-ben kinevezett ideiglenes gyámja, Jodi Montgomery kapja meg a teljes jogú gyámi szerepet. Az ügyvédi keresetből kiderül az is, hogy Spears fenntartja a jogot, hogy idővel a teljes gyámság alá helyezés eltörlését kérje.