A pillanat, amikor Salvini rájön, hogy a magyar sajtótájékoztatón nincsenek kérdések

Ahogy várható volt, semmilyen konkrétum nem hangzott el az Orbán Viktor, Matteo Salvini és Mateusz Morawiecki tárgyalását lezáró sajtótájékoztatón. Az ilyen eseményeket máskor legalább az a rész képes megmenteni a totális érdektelenségtől, amikor a politikusok újságírói kérdésekre válaszolnak, de ez most annyira elmaradt, hogy még a lakájmédiát sem hívták meg.

És ez láthatóan Matteo Salvinit is váratlanul érte, aki a beszéde után még visszatette a tolmácsgépet, kíváncsian körbe is nézett, hátha válaszolnia kell valamire. De itt már csak a közös képhez kellett beállnia.

A kormány a járványhelyzetre hivatkozva sem a kormányinfóra, sem az Operatív Törzs tájékoztatóira nem enged be újságírókat, csak az írásban feltett kérdések közül válogatnak, miközben például Ausztriában Sebastian Kurz kancellár még most is rendszeresen kiáll a sajtó elé.