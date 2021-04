Orbán Budapestre hívta Salvinit és a lengyel miniszterelnököt, hogy aztán ne jelentsenek be semmit

Mivel a Fidesz márciusban szakított az Európai Néppárttal (az egy szem KDNP-s képviselő hősiesen kitart), Orbán Viktor pártja frakció nélkül maradt az Európai Parlamentben. Hogy ez ne maradjon sokáig így, a magyar miniszterelnök csütörtökre Budapestre hívta Matteo Salvinit, a Liga nevű olasz párt elnökét, és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnököt, a Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusát.

És hogy mire jutottak a több mint kétórás megbeszélésen? Nem sokra. Orbán Viktor csak annyit tudott elmondani, hogy folytatják a most megkezdett munkát, és májusban is találkoznak valahol. Azt még egyelőre nem tudják, hogy Varsóban vagy Rómában.

A sajtótájékoztatóból nagyjából ennyit lehetett kihámozni, ezen kívül csak szólamok hangzottak el arról, mit nem szeretnek az Európai Unióban, hogyan hozzák el az új európai reneszánszt és miben értenek egyet nagyon.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán elmondta, hogy azért éppen most találkozott Morawieckivel és Salvinivel, mert a „Fidesz úgy döntött, hogy elhagyja az Európai Néppártot”. Majd elmondta, hogy van két nagyon erős jobboldali frakció az Európai Parlamentben: az Identitás és Demokrácia (itt ül Salvini pártja) és a Konzervatívok és Reformerek frakciója (itt Morawiecki pártja a meghatározó), és most közösen igyekeztek megtervezni a jövőjüket a függetlenné vált Fidesszel.

„Arra az egyszerű kérdésre, hogy mit akarunk, Salvini elnök úrnak volt a megfogalmazása, amelyet mindannyian elfogadtunk, hogy egy reneszánszt, egy európai reneszánszt akarunk, és ennek érdekében fogunk együtt dolgozni a jövőben” - ismertette Orbán a legújabb szlogent. Azt mondta, most tisztázták az összes olyan kérdést, „ami a nemzeteink szempontjából a legfontosabb”. Arra jutottak, hogy nincs egyetlen olyan téma sem, amiben ne tudnának egyetértést kialakítani.

Ahogy arról korábban írtunk, a két frakció között eddig komoly ellentétet okozott, hogy Morawieckiéknél hagyományosan oroszellenes pártok vannak, míg Salviniék frakciótársai közül többen is remek kapcsolatokat ápolnak az orosz kormánnyal. A külpolitikával kapcsolatban Orbán most inkább azt hangsúlyozta, hogy mind Olaszországban, mind Lengyelországban egy erős atlantista elkötelezettségű kormány működik, „és Magyarország is megbízható tagja nemcsak az Európai Uniónak, hanem NATO-nak is”. A miniszterelnök azt mondta, most ezt az arcélüket szeretnék nagyon világosan megfogalmazni.

Orbán szerint sok millió olyan európai polgár van, aki megfelelő és hatékony politikai képviselet nélkül maradt Európában, mert szerinte az Európai Néppárt elkötelezte magát az európai baloldallal való együttműködés mellett. „Mi azért fogunk dolgozni, hogy ezeknek az embereknek legyen hangja, legyen képviselete és legyen súlya az európai politikában.”

Majd a magyar miniszterelnök még magasabb fokozatra kapcsolta a bullshitgenerátort, és arról kezdett beszélni, hogy a transzatlanti elkötelezettségen túl „a szabadság, a méltóság, a kereszténység, a család és a nemzeti szuverenitás értékeit képviseljük. És nemet mondunk a cenzúrára, valami brüsszeli-európai birodalomra, a kommunizmusra, az illegális migrációra és az antiszemitizmusra is”.

Elhatározták, hogy részt vesznek a nagy európai vitában a jövőről. A következő hetekben egy konkrét programot állítanak fel, hogyan szállnak be a több hónapos vitában. Orbán azt mondta, nem ülnek fel semmilyen provokációnak, az értékeik és az álláspontjaik világosak, és véget akarnak vetni annak a politikai gyakorlatnak, miszerint „a jobboldalnak mindig csak széle van, a baloldalnak pedig mindig csak közepe”.

Mateusz Morawiecki elmondta, hogy nagyon tetszik neki az európai reneszánsz ötlete és megegyeztek dolgokban, de az nem derült ki, hogy miben. Salvini pedig arról beszélt a két miniszterelnök mellett, hogy az európai elit mennyire alkalmatlan, és egy olyan közös erő kell, ami megvédi Európa határait.