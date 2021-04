Istenes László lett a felcsúti fociklub kommunikációs igazgatója

A TV2 Mokka műsorvezetője, Istenes László lesz a felcsúti futballklub kommunikációs igazgatója, írja Istenes Insta-posztja alapján a Média 1.

Az Orbán Viktor által megálmodott, döbbenetes mennyiségű közpénzzel kitömött, Puskás Ferenc nevét bitorló klub jellemzően minden futballszerető magyar ember mély megvetésének örvend, lehet, hogy Istenesnek ezen kéne valahogy tompítania.

Istenes Instagramon azt írta:

„Óriási szakmai megtiszteltetés és öröm ért. Felkérést kaptam egy olyan feladatra, amely ötvöz két, számomra nagyon fontos, általam nagyon szeretett területet. Kettő olyat, amelyekben talán a legjártasabb és legtapasztaltabb vagyok. Ezen területek egyike a sport, azon belül is a labdarúgás, a másik pedig a kommunikáció. A labdarúgással gyerekkorom óta versenyszerűen, a kommunikációval több, mint három évtizede foglalkozom. A kettő elegye pedig bízom benne, hogy igazi hazai pálya lesz számomra, ami egyúttal azt is jelenti, hogy nagy örömmel és tisztelettel fogadtam el a PUSKÁS AKADÉMIA felkérését a vezetői feladatra. Az Egyesület akadémiai rendszere és képzése pedig további örömforrást jelent majd a munkámban, hiszen lehetővé teszi, hogy közvetlen napi kapcsolatom legyen fiatal, tehetséges, élvonalbeli sportolókkal is. Az új feladatkör és a jelenlegi munkám (TV2 Mokka), szakmailag és időbeosztás tekintetében is remekül illeszkednek egymáshoz”.

Mint a Média 1 felidézi, az 57 éves Istenes számos magyar médiafelületnél megfordult már, dolgozott a néhai TV3-nál, az MTV-nél (többször is), az InfoRádiónál, az RTL Klubnál (többször), a Klubrádiónál, és többször a TV2-nél is. A közelmúltban a Mokka mellett a Dancing with te Stars című táncos műsort vezette a Fidesz által elfoglalt kereskedelmi tévében. Istenesnek nem ez az első kommunikációs igazgatói megbízása sem, legutóbb az UP Újpesti Rendezvénytérnél töltött be hasonló szerepet.