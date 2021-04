A tüntetések szigorítása ellen tüntettek Angliában

Rendőrök és tüntetők csaptak össze Londonban a "Kill the Bill" tüntetésen 2021. április 3-án Fotó: TOLGA AKMEN/AFP

Szombaton több nagyvárosban is utcára vonultak tüntetők Angliában, hogy kifejezzék tiltakozásukat, amiért a kormány extra jogosítványokkal ruházná fel a rendőröket a tüntetéseken történő intézkedésekhez. The police, crime, sentencing and courts bill

A rendőrség, a bűnüldözés és a bűnügyi bíróságok jogosultságait erősítő jogszabály megkönnyítené a rendőrök számára egyes tüntetések feloszlatását, azáltal, hogy lehetőséget kínálna a tüntetések időtartamának, vagy akár a zajszint korlátozására is. Aktivisták csoportjai attól tartanak, hogy a rendőrség szisztematikusan használja majd ezeket a jogosítványokat, és visszaél majd velük.

Mióta márciusban a jogszabályt beterjesztették a parlament elé, szórványos tüntetések kezdődtek a szigetországban, elsősorban Anglia délnyugati részein, Bristolban és környékén, ahol összecsapásokra is sor került a hatóságok és a tüntetők között. Többen üvegekkel és kődarabokkal dobálták meg a rendőröket.

Szombaton az országszerte több nagy megmozdulást szervező Extinction Rebellion és a BLM-mozgalom aktivistái is csatlakoztak a tüntetőkhöz, akik "Kill the bill" molinókkal vonultak fel Londonban és több más nagyvárosban, köztük Manchesterben, Leedsben, Brightonban. Londonban több mint 500-an vonultak fel, és kisebb összecsapásokra is sor került a tiltakozók és a hatóságok között. (Reuters)