Elviszik Atlantából a baseball All Star gálameccset, hogy tiltakozzanak az új georgiai választási törvény ellen

Az amerikai profi baseballszövetség bejelentette, hogy a 2021-es All-Star gála és az újoncválogatás (Draft) mégsem Atlantában lesz. A sportszövetség a pár napja elfogadott georgiai választási törvény miatt döntött így: a déli állam republikánus többségű törvényhozása jelentősen megnehezítette a demokrata többségű, sűrűn lakott és színesbőrűek dominálta nagyvárosi választókerületekben a választójog gyakorlását.

Aktivisták tiltakoznak az atlantai törvényhozás épületénél az új georgiai választási törvény ellen. Fotó: MEGAN VARNER/Getty Images via AFP

Georgia kormányzója, Brian Kemp az elcsalt elnökválasztásról szóló, sosem bizonyított Trump-elmélet egyik legelkötelezettebb híve volt, és a hivatalos indoklás szerint az új georgiai választási szabályokra is a csalások elkerülése érdekében volt szükség.

Az új törvény a helyi testületek helyett a (republikánus vezetésű) állam által kijelölt tisztviselők kezébe helyezi a választások igazgatását és az eredmények hitelesítését. Újdonság, hogy egyebek mellett tilos lesz a demokrata többségű, sűrűn lakott nagyvárosi körzetekben az eleve túl kevés urnára sok órás sorokban várakozóknak "ajándékot" - pl. ételt és vizet osztani, ami nyilván nem növeli a választási kedvet. Fényképes igazolványhoz kötik majd a levélszavazást, ám ilyen igazolványa Amerikában nagyon sok szegénynek nincs, és csak körülményesen szerezhető be.

Arról a törekvésről, amibe az új georgiai törvény is illeszkedik, hogy a republikánusok hogyan próbálják a számukra kedvezőtlen demográfiai és politikai trendek közepette megőrizni a hatalmi pozícióikat, ebben a cikkben írtunk részletesebben:

Az új törvény ellen nem csak a demokraták, kisebbségi és jogvédő szervezetek és civil aktivisták tiltakoztak, hanem a vállalati szféra is. Olyan georgiai székhelyű vállalatok fejezték ki a rosszallásukat, mint a Coca-Cola, a Delta Airlines, a Home Depot és a UPS.

Ennél is nagyobbat szólt pénteken a Major League Baseball, az amerikai profi baseball liga bejelentése, hogy tiltakozásképen egy egyelőre meg nem nevezett helyszínre viszik át a georgiai Atlantából a júliusi All Star gálameccset és az újoncválogatót. Az MLB vezetője szerint a liga számára fontos érték az amerikaiak választójoga, és ellenzik az annak gyakorlását nehezítő lépéseket. AZ MLB a klubokkal és a játékosok szervezeteivel is egyeztetett a döntés előtt.

(BBC, MLB)