Az ukránok inváziótól tartanak. Nagyon komoly csapatösszevonásokról érkeznek beszámolók, Lavrov Ukrajna megsemmisülésével is fenyegetett. Biden felhívta Zelenszkijt, hogy támogatásáról biztosítsa. A donyecki felkelők állítólag besorozzák a huszonéveseket, és több falut is lőttek pénteken is.