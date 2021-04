Nagyot drágul a cigi, sokan tervezik a leszokást

Fiatal lányok cigiznek az ország elsõ, 1890-ben alapított állami leányjavító intézetének udvarán, Rákospalotán Fotó: Cseke Csilla/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

A tavaly év végihez képes idén áprilisban akár 200-250 forinttal is emelkedhet egy doboz cigaretta átlagos ára. A hirtelen és nagyarányú drágulás oka az, hogy Magyarország nagyon sokáig halogatta az unió vonatkozó irányelvének követését, emiatt az Európai Bíróság már el is marasztalta egyszer, így most már nincs idő lépcsőzetesen beépíteni az előírt jövedéki adóterheket.



1700-1800 forint is lehet egy doboz cigi átlagos ára idén tavasztól. Napi egy doboz esetén ez havonta 50-55 ezer forintos kiadást jelenthet.

A nagy emelés a fogyasztási szokások átalakulását is magával hozhatja - ez derül ki legalábbis a Pulzus Kutató és a napi.hu közös felméréséből.

Eszerint a magyarok nagyjából 31 százaléka dohányos, ami hozzávetőleg 2,5 millió embert jelent. A megkérdezettek 23 százaléka mondta azt, hogy az 1700-1800 forintos cigiár mellett leszokik a cigiről.

10 százalék válaszolta, hogy vágott dohányt szív majd a jövőben, az elektromos cigire áttérők aránya 8 százalék körül lehet.

22 százalékot nem érdekli az emelés, ők továbbra is szívni fognak.

A Pulzus 1000 főt kérdezett meg, olyan összetételben, hogy az reprezentálja a magyar felnőtt lakosság véleményét. Az adatok nem, kor, iskolai végzettség és településtípus szerint a magyar alapsokasági adatoknak megfelelően tükrözik a felnőtt népességet. (napi.hu)