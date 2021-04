Szombattól a szakrendelőkben is oltanak Budapesten

Szintet lép az oltás, írja az MTI, a fővárosi oltási munkacsoport döntése alapján Budapesten a háziorvosi rendelők és a kórházi oltópontok mellett szombattól már a szakrendelőket is bevonják az oltásba. A fővárosi kormányhivatal közleménye szerint "az oltásra kijelölt 18 budapesti szakrendelő ehhez természetesen vakcinákat is kapott." Az előzetes számítások szerint szombaton és vasárnap nagyjából 15 ezer fővárosi regisztráltat fognak beoltani csak a szakrendelőkben. Várhatóan a hétvége után - húsvéthétfőn és kedden - is folytatódhat az oltás, ugyanis húsvétvasárnap AstraZenecát is kapnak a szakrendelők.