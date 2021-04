Ezen a héten már 20 fok fölötti melegnek is örülhettünk, de az időjárás az Északi-középhegységben mostanra kicsit meggondolta magát. Szombaton hózáporok borították be a magasabb vidékeket, a Mátra csúcsai mellett Bánkúton és Bükkszentkereszten is havazott, mintegy három centimétert.

A kitisztult időben a Kékesről most újra el lehet látni a havas Tátráig. (Időkép, MTI)

Hó Kékestetőn 2021. április 4-én Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

(Nagy kép: Komka Péter/MTI/MTVA)