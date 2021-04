A koronavírus újabb 213 áldozatát jelentették ma

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

A legfontosabb adatok az operatív törzs ma reggeli jelentéséből:

213, a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetet jelentettek. Hétvégenként megfigyelhető, hogy a heti áltagnál (ez most 252) alacsonyabb az áldozatok száma, ez vélhetően összefüggésbe lehet az adminisztrációval és a boncolásokkal. Szerdán és csütörtökön derülhet ki, hogy valóban ennyivel csökkent volna-e a halálesetek száma a múlt szerdai rekordról, vagy tényleg csak a hétvége hatása látható a statisztikán. Összesen már 21 928 covidos beteg hunyt el.

Az elmúlt két hétben lakosságarányosan továbbra is nálunk a legmagasabb a halálozási arány az Európai Unióban.

235-tel több koronavírusos beteget kezelnek kórházban, mint tegnap, összesen 11 806-ot. Nem nagy mértkében (11 fővel), de nőtt a mesterséges lélegeztetést kapók száma is, 1 451-en vannak lélegeztetőgépen. Vagyis az egészségügyön lévő nyomás továbbra is óriási.

Nem nagyon lehet mit kezdeni az új fertőzöttek számával. Jól hangzik, hogy mindössze 3 874 új covid-fertőzöttet regisztráltak. De ez már a hosszú hétvége hatása, amikor kevesebb tesztet végeznek. Mindössze 18 908 teszttel találtak ennyi új fertőzöttet, 20 százalék felett van az összes vizsgálaton belül a pozitívak aránya.

Lakosságarányosan az elmúlt két hétben Fejérben, Somogyban és Komárom-Esztergomban regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet. Az elmúlt hetek adatait az előző hét nappal összehasonlítva csak Baranyában, Jász-Nagykunban és Zalában nőtt a statisztikákba bekerülő fertőzöttek száma.

Az első oltást tegnap 50 258-an kapták meg. Összesen már 2 362 839 embert oltottak be legalább egyszer, 913 012 főt már másodszor is. Orbán Viktor a húsvét utáni első vagy második napra ígérte a 2,5 millió első beoltottat.

Elvileg tegnap érkezett még 229 ezer AstraZeneca oltóanyag, legalábbis erre lehet következtetni György István kormányzati oltófelelős szombati nyilatkozatából. De az újabb szállítmány érkezéséről külön nem számolt be a koronavirus.gov.hu.