Ha ilyen tempóban folytatják az oltási programot, a járványhelyzettől függetlenül már a héten lazíthatnak

Mivel a kormány egy március 27-i rendelete szerint nem a járvány, hanem az oltási program alakulásától tette függővé a gazdaság újranyitását, szinte biztos, hogy már a napokban lazíthatnak az eddig sem túl szigorú járványügyi szabályokon. Ennek ugyanis a rendelet és Orbán Viktor szavai alapján egyetlen feltétele az, hogy már legalább 2,5 millióan kapják meg a védőoltás első adagját.

Ebben sok logika nincs: a 2,5 milliós szám is hasraütészszerűnek tűnik, ráadásul az oltások nem jelentenek azonnali védettséget. Bár a tapasztalatok szerint bizonyos védőoltások már az első dózis beadása után két-három héttel erős immunválaszt válthatnak ki, nem véletlenül kell mindegyikből egy második adag ismétlőoltást is beadni, amely után egy-két héttel várható az amúgy még akkor sem teljes védettség kialakulása.

Orbán emellett szerda esti tévéinterjújában azt magyarázta, hogy a brit variáns terjedését a korlátozások csak lassítani tudják, megállítani nem. A való világ tapasztalatai nem a miniszterelnök véleményét támasztják alá: a járványt legsikeresebben kezelő országok, Japán, Ausztrália és Új-Zéland például nem a már rendelkezésre álló védőoltásokkal, hanem rendkívül gyorsan és célzottan életbe léptetett, tényleges korlátozásokkal fékezték meg a járvány terjedését.

A 2,5 milliós szám azért is tűnik hasraütésszerűnek, mert ha a kormány a vakcinációtól reméli a járvány megfékezését, ahhoz a nyájimunitás eléréséhez volna szükség, ennek szintjét pedig még a koronavírus eredeti változata esetén is 60-70 százalékra becsülték, a brit variáns esetén a szakértők 85-90 százalékra teszik. Orbán szerda esti interjújában azt magyarázta, hogy számításai szerint 2,5 millió eloltott vakcinánál a veszélyeztetett csoportok tagjai közül már mind be lesznek oltva azok, akik regisztráltak az oltásra. Vagyis még ő se azt állította, hogy minden veszélyeztetett csoporthoz tartozó magyar be lesz oltva.

Húsvét hétfőre az operatív törzs tájékoztatása szerint már 2,36 millió embert oltottak be. Az elmúlt napokban napi ötvenezer fölött volt az első oltással beoltottak száma, ha tartani tudják ezt a tempót, csütörtökre, április 8-ra valóban elérhetik a 2,5 milliós határt. Márpedig a jelenleg hatályos korlátozások április 8-ig vannak érvényben, vagyis ha addig meglesz a 2,5 millió beoltott, a kormány várhatóan elkezdheti a ha a járványhelyzeten nem is, de a népszerűségén mindenképpen javító lazítást.

A Portfolió remek összegzése szerint azzal, hogy a kormány a járvány gyorsan változó alakulása helyett az oltások könnyebben kalkulálható, pláne befolyásolható tempójához kötötte nyitási terveit, előrejelezhetőbbé tette a várható lépéseit. A lap szerint ugyanakkor kérdés, hogy ez a stratégia mennyire rugalmas, a járványhelyzet a korai nyitás miatti esetleges kedvezőtlen alakulása felülírhatja-e a nyitási fokozatokat. Mindenesetre a mostani tervek alapján