Orbán szerint erkölcsi törvény jelölte ki a 2,5 millió oltásos határt

Orbán Viktor az M1 stúdiójában 2021. március 31-én. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbán Viktor interjút adott az M1-nek, Volf-Nagy Tünde első kérdésére, hogy miért éppen 2,5 millió beoltottnál húzták meg a határt, amikor nyitni lehet, a miniszterelnök azt válaszolta, „a nyitás egy csalóka kifejezés”, ezért ők az „újraindítást” használják, majd hozzátette, „a 2,5 milliót egy erkölcsi törvény jelölte ki számunkra, addig ugyanis nem szabad újradindítani az országot, amíg a leginkább életveszélyben lévők nem kapták meg az oltást, vagyis nem kerültek ki a közvetlen életveszélyből. Ez a 65 éven felülieket jelenti.” „Amíg nincs minden 65 éven felüli regisztrált ember beoltva, addig semmilyen kockázatot nem vállalhatunk. És úgy számolunk, hogy a 65 éven felüli regisztráltak beoltása akkor fejeződik be, amikor körülbelül 2,5 millió embert beoltottunk" - mondta. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ hetente kétszer frissülő, nem teljesen az aktuális állapotot mutató adatai szerint jelenleg így áll a korcsoportok átoltottsága.

Arra a kérdésre, hogy nem lett volna-e okosabb vagy taktikusabb egy rövid, de kivételek nélküli zárás, Orbán azt válaszolta, hogy mindenkit arra kér, hogy tartsa be a szabályokat, „mert nem sok szabály van, de azok világosak, érthetőek, és be is lehet őket tartani”.

„A harmadik hullám, ez a brit vagy angol vírusnak a hulláma, ez sokkal agresszívebb, mint a korábbi volt, gyorsabban is terjed. Amíg a fertőzések elszigeteltek voltak, addig a zárás, az otthomaradás az segített, most azonban tömeges a fertőzés, ezt már a zárások és a korlátozások csak lassítani tudják megállítani már nem. Itt most már csak lassítani tudunk, ha korlátozunk. Egyetlen orvosság van, egyetlen módon tudjuk megállítani, nem egyszerűen csak lassítani, hanem megállítani vagy megölni ezt a vírust, ez pedig az oltás, ezért most minden erőnket az oltásra kell összpontosítani” – mondta Orbán Viktor. Ezen az ábrán ábrázoltuk, hogy hogy állt a járványhelyzet, amikor a kormány végre elrendelte azt, amit "zárásnak" nevez, mármint hogy továbbra is bárki mehet bárhova, barkácsbolttól zöldségesig:

Arra a kérdésre, hogy „nem rossz optikájú-e, hogy a kormány már most a nyitás stratégiájáról beszél”, amikor a harmadik hullámban sokan halnak meg, köztük fiatalok is, Orbán azt válaszolta, hogy „majd amikor eljutunk oda, hogy túl vagyunk az oltáson és megfékeztük a járványt, akkor nemcsak gazdasági értelemben kell újraindítani az országot, hanem közösségi értelemben is”.



„Amikor újraindításról beszélek, nemcsak a gazdaságról beszélek, hanem a közösségeink újraélesztéséről is, itt a kultúrának a művészetnek, a lelki embereknek, egyházaknak, papoknak különösen kiemelt szerepe lesz” – mondta, és hozzátette, „fontos, hogy az emberek tudják mire számíthatnak, hogy el tudják tervezni a saját, személyes újraindításukat”.

A kérdésre, hogy „mikor billenhet el a halálozási statisztika jobb irányba”, Orbán úgy reagált, ő csak csupa rossz hírt hall, mert „az oltás maga se egy jó hír, legfeljebb örülünk annak, hogy van vakcina, de maga az egész helyzet, amiben vagyunk, az nélkülöz mindenfajta romantikát”. Majd elmondta, hogy minél többen oltatják be magukat, annál kevesebben fognak meghalni.

A lélegeztetőgépek és kórházi ágyak számával kapcsolatban Orbán úgy fogalmazott, szerinte „emberfeletti munka árán, de működni fognak a kórházaink”, illetve hogy „sokkal jobb állapotban van a magyar egészségügy, mint azt korábban sokan gondolták volna”. Majd hozzátette:

„Egyébként a koronavírus miatt elkülönített ágyak fele még szabad, és körülbelül kétszer annyi lélegeztetőgépünk van azonnal bevethető állapotban, ággyal együtt, mint amennyi ágyon épp most fekszenek.” Volf-Nagy Tünde ezután Camus-t idézett, miszerint „ha az ember csak négy órát alszik, akkor nem érzelgős”, hozzátéve, hogy ez abszolút igaz az egészségügyi dolgozókra is, majd megkérdezte, hogy van-e még tartalék, mire Orbán elmondta, ő is csak négy órát szokott aludni, „mégsincs híján a romantikának”.

A kérdésre, hogy a pedagógusok számára elég védelmet nyújt-e az első oltás, amit az április 19-i iskolanyitásig megkapnak, Orbán azzal válaszolt, hogy amikor ő az első oltást megkapta, bement dolgozni.

„Az első oltás jelent védettséget. Persze kényelmesebb lenne megvárni a másodikat, meg a jó ég tudja, pontosan hány napot, erről is van egy orvos-szakmai vita. De mait bizosan tudunk, az az, hogy az első oltást már nagyon komoly védettséget ad” – mondta.

Ezután arról beszélt, hogy ezzel az egy oltással már „lehet vállalni az oktatást”, majd azt mondta, arra kéri a pedagógusokat, vegyék figyelembe a szülőket is, akik nem tudják hova vinni a gyereket és otthon kell maradniuk vele. Arról nem beszélt, hogy az iskolába járó 18 éven aluliakat mikor olthatják be, hogy ők se terjesszék a fertőzést, mondjuk a jó eséllyel szintén oltatlan szüleikre.



Orbán a pedagógusok oltásával kapcsolatban már korábban is azzal érvelt, hogy az első vakcina beadása után 8-9 nappal már hat az oltás, miközben a hivatalos koronavírus-vakcina kisokosban is az szerepel, hogy „az oltottak védelme csak a vakcina második adagját követően alakul ki, várhatóan 1-2 héten belül”.