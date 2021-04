Őrizetbe vették Navalnij orvosát, amikor kórházi kezelést követelt neki a büntetőtábor előtt

Több embert is őrizetbe vettek Alekszej Navalnij támogatói közül, akik be akartak jutni abba a pokrovi büntetőtáborba, ahol az orosz ellenzékit tartják fogva. Az elfogottak között volt Navalnij orvosa, Anasztazia Vaszilieva és a CNN egyik tudósítója is.

Anasztazia Vaszilieva Fotó: EVGENY ODINOKOV/Sputnik via AFP

Navalnij egészségügyi állapota egyébként egyre romlik, 38 fokos láza van és állandó köhögéssel küzd, miközben abból a részlegből, ahol a büntetését tölti, három embert vittek kórházba tuberkolózis miatt. A tünetek ellenére folytatja azt az éhségsztrájkot, amelyet épp azért kezdett a múlt héten, hogy megfelelő ellátást kapjon a meglévő hát- és lábfájdalmára.

Vaszilieva azzal vádolta a hatóságokat, hogy megsértik Navalnij jogait, amikor nem biztosítanak neki megfelelő orvosi kezelést. Szerinte normális kórházba kellene szállítani. (The Moscow Times)