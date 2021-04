Nem jutott szék von der Leyennek, amikor az EU vezetői Erdoğannal tárgyaltak

#sofagate néven vált ismertté az a felháborodás Brüsszelben, amit sokan éreztek, amikor meglátták, hogy Recep Tayyip Erdoğan hogyan fogadta az Európai Bizottság elnökét, Ursula von der Leyent Ankarában.

Kedden az Európai Unió két vezetője, a tagállamok miniszterelnökeit tömörítő Európai Tanács elnöke, Charles Michel, valamint a Bizottság elnöke, von der Leyen járt a török fővárosban, hogy Erdoğannal egyeztessenek. Csakhogy a találkozóra csupán két széket készítettek ki a fő helyre a török szervezők, így von der Leyennek a szófán jutott hely.

A találkozóról készült felvételeken is látni, hogy a Bizottság elnöke sem volt oda a megoldásért, egy “Ähm ...” csúszott ki a száján, amiben a Politicio gyorselemzése szerint egyszerre volt benne a rácsodálkozás a helyzetre, másrészt a méltatlankodás is, hogy mi folyik itt. Von der Leyen a Bizottság első női elnöke, így félreültetése sokak szerint több szempontból is kellemetlen üzenetet közvetített.

A brüsszeli lap kiemeli azt is, hogy Michel is lefagyott a helyzet láttán, és nem tette azt szóvá, illetve a helyét sem adta át a Bizottság elnökének. A Tanács elnökének stábja szerint amúgy minden a protokolloknak megfelelően történt, hiszen alapvetően Erdoğan és Michel találkoztak egymással, von der Leyen csak elkísérte a Tanács vezetőjét.

A törökök is azt állítják, hogy nem akartak ártani senkinek, és az EU delegációja előzetesen megfelelőnek találta az előkészületeket. Ugyanakkor a Bizottság részéről azt közölték a lappal, hogy ültetési kérdésekről nem volt szó előzetesen.

A Politico szerint amúgy nem annyira nehezen megugorható kérdésről van szó: egyrészt a törököknek elég lett volna annyit tenniük, hogy annyi széket raknak ki, ahány résztvevője van a találkozónak, és azzal, hogy von der Leyennel szemben a török külügyminisztert ültették le egy másik szófára, elég egyértelmű diplomáciai sértést követtek el.

Az Európai Unió összetett, hármas hatalmi megosztása miatt persze azt nem könnyű megmondani, hogy a Tanács és a Bizottság elnöke közül ki számít magasabb rangúnak egy diplomáciai látogatás során, ugyanakkor a végrehajtásért felelős Bizottság elnöke a posztja alapján közelebb áll egy kormányfői szerephez, mint a Tanács elnöke. És a Politico kiemeli azt is, hogy még sosem láttak olyat, hogy ennyire más fogadtatás járt volna a Bizottság és a Tanács elnökének bármilyen csúcstalálkozó során.

A lapnak nyilatkozó bizottsági források szerint von der Leyen egyáltalán nem volt oda a kialakult helyzetért, és egy hosszú és őszinte beszélgetést folytatott Erdoğannal, többek között olyan kérdéseket is érintve, mint Törökország visszalépése az Isztambuli Egyezményből, illetve a nők jogának helyzete Törökországban.

A találkozó utáni sajtótájékoztatón von der Leyen érdekesnek nevezte az első találkozását Erdoğannal, de kiemelte, hogy célja egy őszinte kapcsolat létrehozása az EU és Törökország között, melyben mindkét fél felhozhatja, hogy mi az, amit máshogy lát. A Bizottság elnöke kiemelte, hogy az alapvető jogok és a jogállamiság tiszteletben tartása a jó partneri viszony alapja, és őt mélyen aggasztja, hogy Törökország visszalépett az Isztambuli Egyezménytől. A rövid sajtótájékoztatón többször is elmondta, hogy ezt rossz jelnek tekinti.

Erdoğan amúgy két órát töltött Michel és von der Leyen társaságában, többet, mint amiről előzetesen szó volt. Michel szerint közölték a török elnökkel, hogy az EU kész egy konkrét és pozitív tervet lerakni a két fél viszonyával kapcsolatban, melyben a gazdasági együttműködés és a migráció kérdése is teret kapna.