Kanadában egy zsúfolt étteremből maszk nélküliek tömege küldte ki kiabálva az egészségügyi ellenőröket

Kanadában más országokhoz hasonlóan továbbra is korlátozások vannak érvényben a járvány miatt, az éttermek és bárok zárva vannak, zárt helyeken pedig továbbra is maszkot kell viselni. Ennek ellenére egy vancouveri étteremben a hétvégén emberek tömegei érezték jól magukat maszk nélkül, nyilván be is ment ellenőrizni a helyre két egészségügyi ellenőr.

Az esetről készült videón látszik, hogy az étterem tulaja, Rebecca Matthews – akire közben egy csecsemő van kötve egy kendővel –, aki nem visel maszkot, a két, maszkot viselő ellenőrnek azt mondja, hogy szerinte az ellenőrök épp birtokháborítást követnek el. Közvetlenül ezután pedig az étteremben tartózkodó maszk nélküli tömeg egyszerre kezd kiabálni az ellenőröknek, hogy menjenek ki. Az ellenőrök végül kimentek, a tömeg tapsolt és ujjongott.

Az eset után elrendelték az étterem bezárását egészen április 20-ig. Az étterem tulaja ezután Instagramon próbálta megmagyarázni, hogy miért nyitotta meg a helyet: „Nem azért csináltuk ezt, hogy extra pénzt keressünk, vagy mert azt gondoljuk, hogy jobbak vagyunk másoknál, és hogy nekünk ki kellene nyitnunk, míg mások zárva vannak, ennek semmi köze ehhez. Azért csináltuk, mert a dolgoknak meg kell változniuk.” (Global News)