Mi lesz a csendes-óceáni szigettel, ahol Fülöpöt istenként tisztelik?

A vulkán szelleme elküldte sápadt bőrű fiát, hogy addig vándoroljon, míg meg nem találja a gazdag nőt, akivel együtt egyszer visszatér, bőséget hozva az egész törzsnek (és esetleg örök életet, ez vitatott). A legenda, amelyet a melanéziai Vanuatu egyik szigetén, Tannán mesélnek, nem sokban különbözik azoktól a népi vagy vallási eredettörténetektől, amelyekben a világ nagy részén hisznek. Különlegességét az adja, hogy

az ő istenük megjelent köztük, és találkoztak is vele.

Fülöp herceg fényképe ott lógott a részben brit fennhatóság alá tartozó szigetcsoport hivatali helységeinek falán a 20. század közepe óta. A fotón az elnyerhető leggazdagabb nő, a királynő oldalán látták a herceget, akiről egyre többen hitték, hogy az a sápadt fiú a szigetükről, akiről az énekek szóltak. Amikor pedig 1974-ben testi valójában is felkereste Vanautut a királyi pár,

beteljesült a prófécia.

Vulkánkitörés Tanna szigetén Fotó: ALEX OGLE/AFP

A Buckingham-palota egykori szóvivőjének visszaemlékezése szerint Főnök Jack volt az első tannai, aki találkozott a herceggel az akkor még Új-Hebridáknak nevezett országban. Ráismert benne az ősi harcosra, aki a hegyről jött le közéjük, és elment feleséget keresni. Mivel a királynő a feleség, ezért Fülöp az isten - fejtegette Főnök Jack logikusan.

Pár évvel később, miután Fülöp herceg tudomást szerzett a kialakult kultuszról, egy aláírt fényképet küldött az egyik törzsfőnek.

Visszaküldtek neki egy bunkósbotot, amivel disznókat szoktak ölni,

a herceg pedig be is pózolt szépen az eszközzel, megteremtve ezzel a mintegy 700 főt számláló vallási közösség egyik legfontosabb ereklyéjét. Főnök Naiva később úgy fogalmazott:

„Ő nem ember, hanem isten. Néha halljuk a hangját, még ha nem is látjuk.”

Yaohnanen falu, 2010: a főnök fia a rajongásig tisztelt fényképekkel Fotó: TORSTEN BLACKWOOD/AFP

2007-ben egy brit Channel4 háromrészes dokumentumfilmet forgatott róla, hogy öt fűszoknyás elmegy találkozni az istenével. A környék falvai egy-egy gondosan válogatott küldöttet delegáltak: egy vallási vezető, egy tanár/tolmács, egy földműves, egy gyógyító és egy táncos érkezett a Buckingham-palotába. A nagy találkozáson nem volt kamera (a cím feletti képen látható a küldöttek és Fülöp közös fotója, botokkal), de visszaemlékezések szerint a bántó beszólásairól ismert Fülöp ezúttal kifejezetten udvarias és figyelmes volt.

A tévécsatorna aggódott, nem lesz-e gyarmatosítós bukéja az istenherceg elé járuló bennszülött alattvalók kalandjainak.

De a leírás alapján a film meghaladta az amerikai filmes kliséket. Igen, a kunyhóikból érkező férfiak rácsodálkoznak, miért esznek tányérból az európaiak és miért mesterségesen termékenyítik meg a disznókat. De amikor arról beszélnek, hogy reggelente milyen fejeket látnak munkába menni Londonban, miközben ők kb. egy órát dolgoznak naponta, akkor elég gyorsan elkezd bomlani a kulturális fölény képzete. Vanuatun cserekereskedelmen alapuló önellátó gazdaság van, személyi jövedelemadó viszont nincs, ki is kiáltották a világ legboldogabb országának (szubjektív szempontrendszer szerint).

A Fülöp-kultuszról könyvet író Matthew Baylis arra figyelmeztetett, hogy ugyan egzotikusnak tűnhet egy brit arisztokrata képmását imádni, de gyerekkorában neki is kint volt Fülöp herceg fotója a szobájában. Másokat is elgondolkoztatott, hogy tényleg akkora-e a különbség a kultúráink között: Ricky Gervaisék mindent fikázó utazós műsorának főhőse például az egyik tannai faluban beszél arról, hogy furcsa isten ez a Fülöp, de „legalább létezik. Vannak, akik olyan isteneket imádnak, akiket nem láthatnak”. A tannaiak ehhez képest még levelezni is tudtak vele.

Károly herceg 2018-ban látogatott Vanuatuba, ahol az apja egyik imádójának sikerült egy faragott sétapálcát csempésznie a kezébe, azzal az üzenettel, hogy ez segítse a járását. Amikor Fülöp visszavonult hivatalos teendőitől, Tannán először elkeseredtek, hogy akkor talán mégsem tér vissza hozzájuk, mint ahogy hitték, vagyis mégsem köszönt rájuk a bőség és az örök élet. De az előbb említett antropológus, Matthew Baylis szerint

ebben a nagyon kreatív vallási közösségben sokminden lehetséges.

A törzsekkel kapcsolatban lévő kutatók már Fülöp halála előtt is beszéltek róla, hogy Tannán gondosan eltervezett ceremóniával készülnek a herceg földi életének végére. A gyász erős lesz, de a herceg szelleme vissza fog térni Tannára. Az viszont még nem világos, hogy kiben él tovább, Károly hercegben, a királyi család más tagjaiban vagy valami egészen más formában.

Károly herceg Vanautuban Fotó: BEN BOHANE/AFP

A Fülöp-hit a térségben több helyen jellemző rakomány-kultuszra hasonlít. Ezek lényege, hogy az „aranykorról szóló helyi mítoszokra támaszkodva a próféták olyan ősök visszajövetelét hirdetik, akik a törzsek kapcsolatai révén megismert rakományokhoz (cargo) hasonló spirituális vagy anyagi javakat hoznak majd magukkal. Az ily módon beköszönő korszakban újfajta emberi teljesség alakul ki”.

A Vanuatu és Magyarország közti társadalomfejlődési párhuzamokra ez a korábbi videónk mutatott rá.

Cím fölötti kép: Christopher Hogue Thompson - Personal Picture, CC BY-SA 3.0 via Wikipedia