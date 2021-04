Újabb 206 halálos áldozata volt a járványnak

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Bő négyszázzal kevesebb covidos szorul kórházi ápolásra az Operatív Törzs legfrissebb tájékoztatása szerint, mint tegnap, a 12 ezer feletti csúcsról tízezer közelébe kezd csökkenni a jelenleg is ellátásra szorulók száma. Gépi lélegeztetésre is 54-gyel kevesebben szorulnak ma, mint szombaton, bár még így is 1290-en.

Aggasztó trend, hogy a halálos áldozatok átlagéletkora pár nap stagnálás után újra esésnek indult, vasárnap négy 30 év alatti halálos áldozatot is jelentettek:

Hétvégéhez mérten sok tesztet, összeseb 36854-et jelentettek, ezekkel 6296 új fertőzöttet azonosítottak. Ez még mindig több, mint idén március 14. előtt bármikor, bár azóta valóban a mostani szám a legkedvezőbb vasárnapi adat.



Orbán Viktor a harmadik hullámban meglehetősen későn, csak március 8-tól szigorította a járványügyi szabályokat. A szigorítást megelőzően, március első hetében összesen 37418 fertőzöttet azonosítottak, a zárást megelőző vasárnap 6201-et. Most vasárnap ennél többet, a héten pedig a húsvéti hosszú hétvégén látványosan visszaeső teszteléssel együtt is összesen 34185-öt. A héten bejelentett szabályenyhítéseket a járványhelyzet ezek alapján egyáltalán nem indokolja.



Mivel a négynapos húsvéti hétvége, vagyis az azokban a napokban visszaeső tesztelés és az akadozó adatmegoszlás hatása még érződhet, ezért a járvány alakulásáról messzemenő következtetéseket kár volna levonni, összességében azonban minden nyilvánosságra hozott adat a járvány tetőzésére utal. Ez a tetőzés igen magas szinten állt be, vagyis még minden egyéni óvintézkedés indokolt.

Hasonló kép bontakozik ki a megyei statisztikákból is. Esetrekord egy megyében se dőlt meg, de már látható a növekedés az előző napok adataihoz képest.

Az oltási program töretlen lendülettel halad, szombaton újabb 74956-an kapták meg a védőoltás első dózisát, mely úgy három hét múlva jelenthet valamelyest védelmet a beoltottaknak - teljeset meg majd csak a második dózis után egy-két héttel.