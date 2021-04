Hadházy feljelentést tett a rendőrségen, amiért Tiborcz István turai kastélyszállójába hétvégén is érkeztek vendégek

„Úgy tűnik, Tiborcz luxus szállodájára nem vonatkoznak a szigorú járványvédelmi szabályok(...) Több jelzést kaptam arról, hogy a turai Botaniq hotel a járvány alatt is üzemel. Leginkább a hétvégi napokon van tele luxusautókkal a szálloda parkolója, amiről többen képeket is küldtek” – írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos országgyűlési képviselő, aki szombaton el is ment a helyszínre, és azt tapasztalta, hogy „Tiborcz szállodája minden jel szerint minden további nélkül üzemel”, ottjártakor is „luxusautók álltak a parkolóban, a személyzeti parkolóban is jócskán voltak autók”, „egy hölgy és egy úr pedig éppen akkor, szombat este hétkor érkezett a kapuhoz”.

Fotó: Hadházy Ákos/Facebook