Oroszi Beatrix: Amíg nem telik el két hét a tanárok második oltása után, maszkban kellene tanítani

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Az esetszámokat tekintve túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán, de továbbra sem dőlhetünk hátra, mondta Oroszi Beatrix epidemiológus, a kormánynak tanácsokat adó minisztériumi elemzőcsapat tagja a Népszavának.

Szerinte „csak óvatos optimizmussal tekinthetünk az adatokra”: az új fertőzöttek száma csak annyira csökkent le, hogy elértük a második hullám csúcsát, „ami még mindig veszélyes zónának minősül”. A kórházban ápolt fertőzöttek és a lélegeztetettek száma pedig továbbra is magasabb, mint a második hullám legrosszabb időszakában.

Kedvezőnek nevezte, hogy a teszteknek már nem 26-27, hanem 21-22 százaléka pozitív. Ez azt jelzi, hogy nem a kevesebb teszt miatt találunk kevesebb fertőzöttet. „Az lenne a jó, ha azt mondhatnánk, hogy a pozitivitási arány legfeljebb 5 százalékos, mert az azt jelentené, hogy a járványt kontroll alatt tartjuk.”

Oroszi szerint a járvány lecsengéséhez az kell, hogy rövid távon ne enyhítsék lényegesen a korlátozásokat, az emberek tartsák be a maszkhasználatra, távolságtartásra, kézhigiénére vonatkozó kéréseket, és ne jöjjön újabb vírusvariáns.

Azt mondta, „nagy bizonytalanságot jelentő tényező maga a nyitás és az ezzel járó kontaktusnövekedés. Például, ha a kontaktusok száma olyan maradna, mint amilyen húsvét előtt volt, akkor körülbelül kéthetente megfeleződhetne a napi esetszám, gyakorlatilag hetek alatt eljuthatnánk oda, hogy csak napi néhány száz új megbetegedést regisztrálunk. Ezt a folyamatot lassítani fogja a korlátozó intézkedések feloldása, és innentől kezdve az a nagy kérdés, hogy hány héttel lesz hosszabb a lejövetel”.

Arra a kérdésre, hogy a mostani lazítás nyomán számolnak-e negyedik hullámmal, azt mondta: „Ha fokozatosan és lassan nyitunk, akkor nagy valószínűséggel ez már nem fog egy negyedik járványhullámot elindítani, mert időközben az átoltottság is folyamatosan növekszik”. Ehhez viszont a szabályokat is be kell tartani.

„Azt gondolom, ha elég fegyelmezettek leszünk április-május folyamán, és az oltottak száma is kellően magas, akkor nyár elejére eljuthatunk a teljes nyitásig.” Azt mondta, amíg nem kapja meg minden tanár a második oltását, és nem telik el utána még két hét, minden tanárnak és diáknak maszkot kellene viselnie, és távolságot kellene tartania. „Még akkor is, ha maszkban tanítani nem feltétlenül könnyű, de nem is lehetetlen.” (Az általános iskolák április 19-én nyitnak. A tanárok közül csak azok lesznek túl a második oltáson, akik már korábban, a pedagógusok számára szervezett oltási kampány előtt megkapták a vakcinát. Egy részük úgy fogja megkezdeni a tanítást, hogy nem telt el két hét az első oltás után.)

Oroszi a döntéselőkészítés módjáról is megosztott részleteket. Elmondása szerint hetente három értékelést készítenek a kormány számára, és eseti jelleggel is tanácsot adnak, ha kérik.