A Szijjártó által bejelentettnél is kevesebb második körös vakcinát szállítanak az oroszok

Nem 140 ezer második körös oltás jön ma Oroszországból, ahogy Szijjártó Péter tegnap bejelentette, hanem csak 120 ezer. Ez onnan derült ki, hogy a kormányzati koronavírus oldal frissítette a beérkező vakcinák mennyiségét vezető táblázatát, és csak 120 ezerrel nőtt a Szputnyik-mennyiség. Közben Szijjártó Facebook-oldalán is már csak 120 ezer oltóanyag érkezését jelentették be.

A tegnapi bejelentés, 140 ezer adagról

A 20 ezerrel kisebb szállítmány sem jó hír, nagyobb baj, hogy eleve nem 140 ezer, hanem 250 ezer második körös Szputnyiknak kellett volna érkeznie most.

Mégpedig azért, mert ennek az első körös adagját az oroszok leszállították már március 21-én, de 250 ezer adagot. Ahogy megírtuk, az oroszok megcsúsztak a második körös Szputnyik-szállítással. Egyszerű matek: a mai ajánlások szerint az első oltás után pontosan 21 nappal kell beadni a másodikat a Szputnyikból, ami nem ugyanaz, mint az első. De 23 nappal később érkezett.

Ilyenkor a szokásos eljárás az, hogy a beérkező szállítmányon el kell végezni a vakcina összetételét ellenőrző laborvizsgálatot. Ennek az ideje általában bő egy hét. A március 21-i 250 ezres első körös szállítmánnyál Müller Cecília akkori bejelentése szerint péládul március 29-én végeztek a vizsgálattal, ezután elkezdték a kiszállítását, és szintén az operatív törzs bejelentése szerint húsvét hétvégén elkezdtek vele oltani.

A most beérkező második körös oltást is ugyanezeken a fázisokon kell végigzavarni. Csakhogy eleve 23 nappal később indul az egész folyamat.

Lehet, hogy rekordgyorsasággal elvégzik a laborvizsgálatot, gördülékenyen kiszállítják a vakcinát. De akkor is csak 120 ezer adag érkezett, miközben az első körben 250 ezret használtak el.

Persze az is lehet, hogy visszatartották az első körös oltásokat, mert nem bíztak abban, hogy az oroszok időben leszállítják a második kört, de erre nem utal semmi. (Március 21-e óta egyébként érkezett újabb 250 ezer adag első körös Szputnyik, március 31-én. Azt április 7-én szabadították fel a laborvizsgálatok elvégzése után, és kezdtek vele oltani. Ott még van idő az ezzel párba állítható második körös szállítmány érkezésére. A március 21-einél már most késésben vannak.)

Az is lehet a megoldás, hogy nem 21 nappal később oltanak, ahogy eddig a szakemberek javasolták, hanem később, mert így jött ki a szállítás. A kormányzati koronavírus oldalon egyelőre 21 napos határidő van.

Az ügyben megszólalt Menczer Tamás, a külügyminisztérium államtitkára , aki a témában írt Facebook-posztját „oltásellenes álhírterjesztők figyelmébe” ajánlotta. Azt írta, hogy „mindenki, akit Szputnyik vakcinával oltottak be, eddig is megkapta a második oltást időben, és a jövőben is mindenki meg fogja kapni”.



A posztjában az is szerepel, hogy „az első oltásoknál – és minden oltásnál - előbb a felszabadítás, majd a kiszállítás következik, a vakcina beadása ezeket a folyamatokat követően kezdődhet”. Amiben teljesen igaza van, de a második körös oltásoknál is pont ugyanez a folyamat. Ez a procedúra most kétnapos hátrányból indul, és 250 ezer helyett 120 ezer oltóanyaggal. Szijjártó szerint hamarosan újabb szállítmány második körös Szputnyik érkezik.

Eddig összesen 1 225 600 adag oltóanyagot szállítottak az oroszok, de ebből 802 800 első körös, és csak 422 800 második körös.