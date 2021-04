Nadrág és alsógatya nélkül jelent meg egy jogi szakértő az ELTE tudományos diákköri konferenciáján

Egy szál pólót viselt egy meghívott szakértő az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyik tudományos diákköri konferenciáján, amit online rendeztek meg hétfőn. Erről nem feltétlenül szerzett volna tudomást a többi résztvevő, csakhogy a férfi kamerája akkor is be volt kapcsolva, amikor a számítógép elé ült, így a péniszét is látták a szemfülesebbek.

Az erről készült videó gyorsan terjedt a diákok között, az esetet több Facebook-bejegyzésben is feldolgozta egy ELTE-ÁJK-s mémoldal is.

Az oldal üzemeltetői összetűzésbe keveredtek a kar oktatóival is, akik arra kérték az összes diákot, ne terjesszék a videót, és ne is viccelődjenek vele, mert a dolognak „következményei lesznek”. Az erről szóló Facebook-poszt alatt több eltés oktató is kommentelt, többségük a diákokat próbálta leállítani.